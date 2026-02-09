Logo
Large banner

HOROR Djevojčica (2) pronađena mrtva u krevecu

Izvor:

Kurir

09.02.2026

21:49

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Dvogodišnja djevojčica pronađena je mrtva u svom krevecu u stanu na uzvišenju Bordigere, na krajnjem zapadu Ligurije u Italiji. Djevojčicu je u ponedjeljak ujutru, prilikom buđenja, pronašla majka.

Vidjevši da dijete oko 8 sati ne daje znake života, žena je pozvala broj 112, ali po dolasku hitne pomoći ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Novac

Ekonomija

Hrvatska daje BiH pet miliona evra

U stan u ulici Strada delle Morghe, u naselju Montenero, stigli su pripadnici Crvenog krsta i ekipa hitne medicinske pomoći poslata iz operativnog centra. Nakon što je medicinski tim utvrdio smrt, pozvani su i karabinjeri, kao i sudski ljekar.

Uzrok smrti za sada nepoznat

Zvanično, smrt je nastupila usljed kardiorespiratornog zastoja, ali biće potrebne dodatne medicinske analize kako bi se utvrdilo šta je tačno izazvalo smrt djeteta.

Saslušana od strane karabinjera, majka je izjavila da je djevojčica u nedjelju uveče pala niz stepenice, ali da, barem na prvi pogled, nije zadobila teže povrede.

cow-krava-18092025

Svijet

Krava pozatvarala škole

Sudski ljekar je na tijelu djeteta pronašao modrice koje su, prema prvim procjenama, kompatibilne sa verzijom događaja koju je iznijela majka.

Isključena iznenadna smrt u kolijevci, slijedi obdukcija

S obzirom na uzrast djeteta, čini se da je isključena iznenadna smrt u kolijevci (SIDS), koja pogađa djecu uzrasta od jednog mjeseca do jedne godine.

Ipak, dalja ispitivanja zdravstvenog stanja i okolnosti mogu razjasniti da li je djevojčica bolovala od neke bolesti ili je smrt nastupila iz drugih razloga.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Auto-moto

Šta se desi kada sipate pogrešno gorivo u automobil?

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac, koji je nakon uviđaja u stanu otvorio predmet kako bi se naložile dodatne provjere, prije svega obdukcija.

Podijeli:

Tagovi:

krevetac

Italija

preminula djevojčica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

BiH

Košarac: BiH je od NATO-a daleko kao Konakovićeva pobjeda na izborima

1 h

0
Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића

Društvo

Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

1 h

0
Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати

Društvo

Sutra je zaštitnik onih koji žele da isprave svoje greške: Ovaj običaj treba ispoštovati

1 h

0
Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену

Region

Krvavi napad u zoru: Starac nožem nasrnuo na ženu

1 h

0

Više iz rubrike

Крава позатварала школе

Svijet

Krava pozatvarala škole

1 h

0
Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

Svijet

Kad akcioni film postane stvarnost: Oklopno vozilo blokirano zapaljenim kamionom

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Prisilna mobilizacija uz odobrenje EU

3 h

0
Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

Svijet

Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner