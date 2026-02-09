HOROR Djevojčica (2) pronađena mrtva u krevecu

Dvogodišnja djevojčica pronađena je mrtva u svom krevecu u stanu na uzvišenju Bordigere, na krajnjem zapadu Ligurije u Italiji. Djevojčicu je u ponedjeljak ujutru, prilikom buđenja, pronašla majka.

Vidjevši da dijete oko 8 sati ne daje znake života, žena je pozvala broj 112, ali po dolasku hitne pomoći ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

U stan u ulici Strada delle Morghe, u naselju Montenero, stigli su pripadnici Crvenog krsta i ekipa hitne medicinske pomoći poslata iz operativnog centra. Nakon što je medicinski tim utvrdio smrt, pozvani su i karabinjeri, kao i sudski ljekar.

Uzrok smrti za sada nepoznat

Zvanično, smrt je nastupila usljed kardiorespiratornog zastoja, ali biće potrebne dodatne medicinske analize kako bi se utvrdilo šta je tačno izazvalo smrt djeteta.

Saslušana od strane karabinjera, majka je izjavila da je djevojčica u nedjelju uveče pala niz stepenice, ali da, barem na prvi pogled, nije zadobila teže povrede.

Sudski ljekar je na tijelu djeteta pronašao modrice koje su, prema prvim procjenama, kompatibilne sa verzijom događaja koju je iznijela majka.

Isključena iznenadna smrt u kolijevci, slijedi obdukcija

S obzirom na uzrast djeteta, čini se da je isključena iznenadna smrt u kolijevci (SIDS), koja pogađa djecu uzrasta od jednog mjeseca do jedne godine.

Ipak, dalja ispitivanja zdravstvenog stanja i okolnosti mogu razjasniti da li je djevojčica bolovala od neke bolesti ili je smrt nastupila iz drugih razloga.

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac, koji je nakon uviđaja u stanu otvorio predmet kako bi se naložile dodatne provjere, prije svega obdukcija.