Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

Oko Božića ove godine, cijena prasića bila je oko 8 KM, a jagnjadi oko 10 KM po kilogramu žive vage.

Iako se očekivalo da će poslije Svetog Jovana cijena žive vage krenuti značajnije da pada, to se, barem do sada, nije desilo.

Trenutno, prasići koštaju i do 7, a jagnjad do 9 KM po kilogramu, što nije puno niže nego oko praznika.

Na bijeljinskoj stočnoj pijaci, cijena prasića kreće se od 6,5 do 7 maraka, a jagnjadi od 9 do 10 KM za kilogram.

Ranijih godina, prasići su, uoči Božića i pred Svetog Jovana, bili daleko skuplji, a cijena po kilogramu išla je i do 12 KM.

Ove godine, uzgajivači se nisu proveli kako su očekivali, mada je cijena bila viša nego što su najavljivali. Naime, na samom početku januara ove godine, kilogram je koštao 5-5,5, maksimalno 6 KM. Uoči Božića, kilogram žive vage koštao je 8 KM. Primjera radi, početkom oktobra prošle godine, kilogram je koštao oko 4,5 KM, piše Srpskainfo.

Ipak, to je daleko manje nego, na primjer, u istom periodu prošle godine, kada je kilogram žive vage prasića koštao oko 11 maraka, a pojedinci su ovu robu, par dana pred najradosniji hrišćanski praznik, cijenili i po 12-13 KM.

Uzgajivači prasića naglasili su da je ove godine tražnja za njihovom robom nezapamćeno loša, što je uticalo i na cijenu.

"Domaće robe ima dosta, ali je niko neće. Račun su nam pomrsili prasići iz uvoza, koji su preplavili naše tržište. Takođe, eksplodirao je i uvoz očišćenje prasadi. Uprkos izuzetno niskoj cijeni, interes građana za domaćim prasićima gotovo da ne postoji", poručivali su oko praznika uzgajivači.

Sa sledećim poskupljenjem prasića potrošači će se, sasvim sigurno, suočiti pred Vaskrs, odnosno slave koje nakon ovog praznika slijede. Podsjetimo, pred ovaj hrišćanski praznik, cijena prasića ranijih godina išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.