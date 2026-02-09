Krvavi napad u zoru: Starac nožem nasrnuo na ženu

Izvor:
Dnevnik.hr
09.02.2026
21:06
Komentari:0
Muškarac (70) pokušao je u nedjelju oko 4.30 časova, na području Siska, u mjestu Topolovac, da nožem ubije 62-godišnju ženu.
Policijska uprava sisačko-moslavačka, u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Sisku, okončala je kriminalističku istragu nad osumnjičenim zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe u pokušaju.
Savjeti
Ova greška može uništiti televizor, a mnogi je prave
Istragom je utvrđeno da je 70-godišnjak nanio ženi više ubodno-reznih rana nožem, pri čemu je zadobila lakše tjelesne povrede.
Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, potvrdila je policija, prenosi Dnevnik.hr.
Najnovije
Najčitanije
22
48
22
45
22
44
22
38
22
37
Trenutno na programu