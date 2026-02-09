Logo
Krvavi napad u zoru: Starac nožem nasrnuo na ženu

Dnevnik.hr

09.02.2026

21:06

Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену
Muškarac (70) pokušao je u nedjelju oko 4.30 časova, na području Siska, u mjestu Topolovac, da nožem ubije 62-godišnju ženu.

Policijska uprava sisačko-moslavačka, u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Sisku, okončala je kriminalističku istragu nad osumnjičenim zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe u pokušaju.

Istragom je utvrđeno da je 70-godišnjak nanio ženi više ubodno-reznih rana nožem, pri čemu je zadobila lakše tjelesne povrede.

Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, potvrdila je policija, prenosi Dnevnik.hr.

Komentari (0)
