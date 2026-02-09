Priština: CIK potvrdio rezultate vanrednih izbora

Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila je rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, čime počinje da teče rok od 30 dana za održavanje konstitutivne sjednice skupštine, prenose mediji u Prištini.

Za potvrđivanje rezultata glasalo je 11 članova CIK-a.

Kako se dodaje, predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je da nema promjena u rezultatima koje je CIK ranije objavio i na glasanje stavio odluku o potvrđivanju rezultata izbora u cijelosti.

Prema tim rezultatima, najviše glasova osvojilo Samoopredjeljenje i to 51,10 odsto, na drugom mjestu po broju osvojenih mandata je Demokratska partija Kosova sa 20,19 odsto glasova i 22 poslanička mjesta, a na trećem Demokratski savez Kosova sa 13,24 odsto glasova, odnosno 15 mjesta mandata.

Alijansa za budućnost dobila je 5,50 odsto glasova, što je šest mandata.

Kada je riječ o 10 mandata predviđenih za srpsku zajednicu, za Srpsku listu je glasalo 4,84 odsto, odnosno 42.759 birača i ona je osvojila devet mandata, dok je za stranku Za slobodu, pravdu i opstanak glasalo 0,51 odsto ili 4.862 birača i ona je osvojila jedan mandat.

Ostalih 10 mandata od 120 u skupštini privremenih prištinskih institucija pripalo je predstavnicima ostalih nevećinskih zajednica.

Vrhovni sud u Prištini ranije danas je odbacio kao neosnovane šest žalbi podnesene protiv odluka izbornog panela za žalbe i predstavke na konačne rezultate izbora.

CIK je 31. januara, nakon što je završeno ponovljeno prebrojavanje glasova, objavio konačne rezultate vanrednih izbora održanih 28. decembra, ali nije potvrdio izbor devet poslanika Srpske liste, jer su dva člana CIK-a iz Samoopredjeljenja glasala protiv.

Srpska lista se potom žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke, koji je prihvatio njenu žalbu.

Ponovljeno prebrojavanje svih glasova CIK je naložio 19. januara, nakon što je ponovljeno prebrojavanje u pojedinim opštinama pokazalo neslaganje u broju glasova za kandidate za poslanike.

Nakon toga su stotine članova biračkih odbora uhapšeni zbog sumnje na manipulaciju glasovima.

Prema zakonu, konstitutivna sjednica skupštine privremenih institucija mora da bude održana u roku od 30 dana od dana potvrđivanja konačnih rezultata izbora.