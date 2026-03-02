Već je počelo: Nagli rast cijena nafte

Cijene nafte skočile su više od 8 odsto nakon napada na Iran, što je izazvalo snažnu reakciju na svjetskim tržištima i unijelo dodatnu neizvjesnost među investitore koji prate razvoj situacije na Bliskom istoku.

Nagli rast zabilježen je već u ranim jutarnjim satima na londonskom i američkom tržištu, gdje su cijene barela u kratkom periodu osjetno porasle.

Društvo Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Trgovci upozoravaju da bi daljnja eskalacija sukoba mogla ozbiljno ugroziti stabilnost globalne snabdijevanja.

Posebna pažnja usmjerena je na Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, kroz koji prolazi značajan dio ukupne svjetske proizvodnje.

Svako ograničavanje prometa kroz taj prolaz automatski povećava pritisak na cijene energenata.

Analitičari ističu da bi u slučaju dugotrajnijih tenzija moglo doći do dodatnog rasta cijena, što bi se odrazilo i na krajnje potrošače kroz skuplje gorivo i transport.

Srbija Stižu nova pravila za odlazak u penziju: Evo šta se mijenja

Ovakva kretanja dodatno opterećuju globalnu ekonomiju, koja se već suočava s inflatornim pritiscima. Cijene su skočile u trenutku kada su tržišta očekivala stabilizaciju, pa ostaje otvoreno pitanje hoće li se situacija smiriti ili će nova dešavanja donijeti dodatne poremećaje.