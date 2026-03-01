Cijene kafe u banjalučkim kafićima izazivaju glavobolju

Iako cijene kafe na berzama, ali i u prodavnicama širom Republike Srpske trenutno miruju, situacija je znatno drugačija u ugostiteljskim objektima, gdje se cijene ovog omiljenog napitka kreću od 2,5 do 4,5 KM za šoljicu.

Momčilo Banjac, direktor kompanije "Minea" iz Gradiške, rekao je za "Nezavisne novine" da su cijene kafe na berzama u posljednjih nekoliko mjeseci stabilne.

"Cijene su u nabavci, ali i u prodaji već neko vrijeme stabilne. Nema promjena, nema ni nagovještaja da bi moglo doći ni do dodatnog poskupljenja, ali ni do pojeftinjenja", kazao je Banjac.

Pojasnio je da se cijena kafe po kilogramu kreće od 27 do 31 KM, zavisno od proizvođača.

Faktori koji utiču na cijenu u kafićima

Komentarišući rast cijena kafe u ugostiteljskim objektima, Banjac ističe da na konačnu cijenu utiče niz faktora.

"U to su uključeni i troškovi radne snage, koja je svake godine sve skuplja, kao i cijena električne energije i niz drugih faktora", rekao je Banjac i dodao da je sigurno i lokacija lokala utiče na samu cijenu.

"Ne može kafa da košta u centru grada kao u nekim drugim dijelovima grada", kazao je Banjac.

Rast cijena i poslovni troškovi

Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", kazao je za "Nezavisne novine" da su cijene kafe, barem kada je riječ o Banjaluci, u nekim ugostiteljskim objektima već povećane, a da se u onim lokalima gdje nisu još podigli cijenu to očekuje ubrzo.

"Samo poskupljenje poslovanja utiče na cijenu kafe", kazao je Kurtinović i istakao da je kafa u gotovo svim ugostiteljskim objektima najprodavaniji proizvod.

Dodaje da kafa košta od 2, 5 do 4,5 KM.

"Samim podizanjem minimalne plate povećani su troškovi rada, skuplja je struja, ali i ostali proizvodi, od hemije do komunalnih usluga, sve je u porastu", naveo je Kurtinović.

Ističe da je u narednim mjesecima pred ugostiteljima veliki problem odlazak radnika na sezonske poslove.

"Oni koji ostanu očekuju bolje uslove i veće plate", kazao je Kurtinović, dodajući da više cijene nisu hir poslodavaca, nego da se, kako kaže, jednostavno drugačije ne može poslovati.

Problemi sa radnom snagom i lokacijom lokala

Kako je objasnio, i lokacija lokala u određenoj mjeri diktira cijenu.

"Svaki lokal ima svoje troškove poslovanja, pa se već pri ulasku u lokal može procijeniti koliko bi kafa mogla koštati", rekao je Kurtinović.

Dodao je da velikom broju ugostitelja problem predstavljaju kladionice i kockarnice, kojih je sve više.

"Oni spuste cijenu za pola marke ili marku i tako nam na neki način 'otimaju' goste", zaključio je Kurtinović.

Reakcije građana i pad prodaje

Jedna Banjalučanka ostala je šokirana novom cijenom kafe u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci.

"Sjela sam sa drugaricom na kafu i ostala iznenađena da dvije kafe koštaju nešto manje od osam maraka, tačnije 7,6 KM, a prije samo mjesec dana tu istu kafu platile smo pet maraka", kazala je ona.

Murisa Marić, izvršna direktor Udruženja za zaštitu potrošača "Don" iz Prijedora, kazala je ranije za "Nezavisne novine" da je zbog visoke cijene primjetno da građani piju manje kafe.

"Osjetan je pad prodaje kafe", kazala je Marićeva i istakla da vjerovatno građani mijenjaju i navike ispijanja ovog omiljenog napitka više puta dnevno.