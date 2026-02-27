Rusi i MOL se usaglasili oko NIS-a

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da pregovori oko Naftne industrije Srbije idu dobro i da su se ruski vlasnik i MOL usaglasili.

"Stalne su konsultacije sa vladom SAD da bi na kraju srpsko i mađarsko resorno ministarstvo dalo svoje odobrenje za tu transkaciju", rekao je Sijarto nakon razgovora sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Sijarto je izjavio da Ukrajina politički ucjenjuje Mađarsku i Slovačku oko snabdijevanja naftom i zapravo ih ne snabdijeva.

"Ucjenjuju nas da im damo novac i oružje a mi nećemo da im damo ni jedno ni drugo", rekao je on.

Istakao je da zemlje koje nemaju izlaz na more, kao što su Mađarska, Slovačka, Srbija lake za ucjenjivanje kada je riječ o snabdijevanju energentima.

"Kako bismo uzvratili na ucjene iz Kijeva i Brisela najbolja pomoć je da MOL kupi NIS i onda će te tri zemlje bez izlaza na more moći zajedno da rade i bićemo otporniji na izazove i ucjene kao što su ove koje se događaju u posljednje vrijeme", naglasio je on.

Prema njegovim riječima Srbiju i Mađarsku će do kraja godine spajati naftovod a dogovoreno je da se gradi još jedan vod, odnosno produktovod čime će biti obezbijeđena zaštita od situacija kao što je ona sa ucjenom Kijeva.

"Ove teške situaicje pokazuju ko na koga može da računa. Kada su Srbi bili u teškoj situaciji MOL je više nego duplirao izvoz a sada je NIS sugerisao da je narednih dana spreman da u Mađarsku izveze dodatne količine kako bi nam pomogli u situciji kada nas Ukrajina ucjenjuje", rekao je Sijarto.

Dodao je da Srbija i Mađarska zajedno opovrgavaju cilj Ukrajine da Mađarska dođe u krizu sa energetikom i "da možemo da računamo jedni na druge kada smo u problemu".

(Telegraf biznis)