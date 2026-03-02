Logo
Razlog uznemiruje: Tovljači kupuju prasiće iz uvoza iako su domaći jeftiniji

Izvor:

ATV

02.03.2026

08:10

Komentari:

0
Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Prasići u Srpskoj, trenutno, koštaju između 5,5 i 6,5 KM po kilogramu žive vage.

Međutim, s obzirom na to da je post, tražnja za ovom robom u Srpskoj je na niskom nivou.

Podsjećanja radi, uoči Đurđevdana prošle godine, kilogram žive vage prasića u Srpskoj išao je i do 12 KM.

Tagovi :

prasići

svinje

Komentari (0)
