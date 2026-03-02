Razlog uznemiruje: Tovljači kupuju prasiće iz uvoza iako su domaći jeftiniji

Prasići u Srpskoj, trenutno, koštaju između 5,5 i 6,5 KM po kilogramu žive vage.

Međutim, s obzirom na to da je post, tražnja za ovom robom u Srpskoj je na niskom nivou.

Svijet Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

Sa druge strane, prasići iz uvoza po kilogramu žive vage koštaju oko 10 KM.

To su za "Srpskainfo" potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, iz kojeg naglašavaju da, uprkos tome što je cijena domaćih prasića dosta povoljnija, tovljači kupuju one iz uvoza.

"Razlog je to što je naš stočni fond uništen. Zato farmeri koji tove prasiće nemaju mogućnost da kupe dovoljan broj, čak i od nekoliko uzgajivača. Iz tog razloga, lakše im je da, na primjer, odjednom kupe 100 prasića koji su uvezeni", kaže predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.

Svijet Mićin za ATV: Uklanjanje Hamneija pokušaj slabljenja Irana

Dodaje da farmeri koji tove prasiće, utovljene svinje kasnije prodaju klaonicama.

"Trenutna cijena domaćih prasića je niska, ali bi za nekih desetak dana moglo da dođe do povećane tražnje, samim tim i do poskupljenja. Tada će, naime, ljudi krenuti da kupuju prasad i da ih tove do jeseni", objašnjava Maljčić.

Kad je riječ o cijeni prasića uoči Vaskrsa i Đurđevdana, uzgajivači ističu da je rano prognozirati kakva bi ona mogla da bude. Međutim, s obzirom na skupe uvozne prasiće, nije isključeno da će domaći farmeri, pred pomenute praznike, u istom iznosu zacijeniti svoju robu.

Svijet Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

Podsjećanja radi, uoči Đurđevdana prošle godine, kilogram žive vage prasića u Srpskoj išao je i do 12 KM.