Logo
Large banner

Oglasili se iz bolnice o smrti djevojčice (4)

Izvor:

RTS

09.02.2026

20:07

Komentari:

0
Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

Četvorogodišnja djevojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. O događaju obaviješteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti djeteta.

"Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mjera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vijesti o smrti četvorogodišnje djevojčice koja je operisana u toj bolnici.

доктор-љекар-стетоскоп

Region

Pacijentkinja preminula tokom rutinske operacije kuka

Uprava bolnice obavijestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da je naložena unutrašnja provjera kvaliteta stručnog rada.

Kako se dodaje, nakon eksterne provjere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u liječenju.

лото

Društvo

Loto 5: Izvučeni brojevi u 11. kolu

Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

NiŠ

preminula djevojčica

operacija krajnika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјероватно нисте у праву: Знате ли како се зове младунче магарца

Zanimljivosti

Vjerovatno niste u pravu: Znate li kako se zove mladunče magarca

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Prisilna mobilizacija uz odobrenje EU

3 h

0
Нацистички симболи осванули на спортској дворани у Ријеци

Region

Nacistički simboli osvanuli na sportskoj dvorani u Rijeci

3 h

0
Зашто очеви бјеже од породиљског одсуства

Društvo

Zašto očevi bježe od porodiljskog odsustva

3 h

0

Više iz rubrike

Орбан открио: Предсједник САД ми је тражио да нападнемо Србију

Srbija

Orban otkrio: Predsjednik SAD mi je tražio da napadnemo Srbiju

3 h

0
Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

Srbija

Jezivo nasilje u školi: Nastavnik šamarao učenika, đaci sve snimili

3 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Sud u Prištini odbacio žalbe, večeras potvrda konačnih rezultata izbora

5 h

0
Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Srbija

Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner