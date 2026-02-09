Oglasili se iz bolnice o smrti djevojčice (4)

Četvorogodišnja djevojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. O događaju obaviješteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti djeteta.

"Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mjera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vijesti o smrti četvorogodišnje djevojčice koja je operisana u toj bolnici.

Region Pacijentkinja preminula tokom rutinske operacije kuka

Uprava bolnice obavijestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da je naložena unutrašnja provjera kvaliteta stručnog rada.

Kako se dodaje, nakon eksterne provjere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u liječenju.

Društvo Loto 5: Izvučeni brojevi u 11. kolu

Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.