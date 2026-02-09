Oglasili se iz bolnice o smrti djevojčice (4)

Izvor:
09.02.2026
Četvorogodišnja djevojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. O događaju obaviješteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti djeteta.
"Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mjera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vijesti o smrti četvorogodišnje djevojčice koja je operisana u toj bolnici.
Uprava bolnice obavijestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da je naložena unutrašnja provjera kvaliteta stručnog rada.
Kako se dodaje, nakon eksterne provjere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u liječenju.
Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.
