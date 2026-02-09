Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

U Opštoj bolnici u Čačku izvršena je operacija krajnika djevojčice E.M. (4). Međutim, usljed komplikacija, devojčica je hitno transportovana za Beograd, gdje je preminula na Institutu za majku i dete.

Kako piše Blic, komplikacije su se javile nakon operacije, a prilikom buđenja djevojčice.

Prema nezvaničnim saznanjima, tok operacije je bio "normalan".

Zanimljivosti Narodna vjerovanja koja postoje vijekovima: Ove stvari svi rade - ne bez razloga

"Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija", kaže izvor "Blica".

Kako saznajemo, djevojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz.

"Nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju", kaže izvor "Blica".

Kako smo pisali, djevojčica je nakon toga hitno transportovana u Beograd, na Institut za majku i dete, gdje je i preminula.