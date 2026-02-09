Logo
Large banner

Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

Izvor:

Blic

09.02.2026

16:46

Komentari:

0
Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије
Foto: Pexels

U Opštoj bolnici u Čačku izvršena je operacija krajnika djevojčice E.M. (4). Međutim, usljed komplikacija, devojčica je hitno transportovana za Beograd, gdje je preminula na Institutu za majku i dete.

Kako piše Blic, komplikacije su se javile nakon operacije, a prilikom buđenja djevojčice.

Prema nezvaničnim saznanjima, tok operacije je bio "normalan".

Разбијено огледало

Zanimljivosti

Narodna vjerovanja koja postoje vijekovima: Ove stvari svi rade - ne bez razloga

"Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija", kaže izvor "Blica".

Kako saznajemo, djevojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz.

"Nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju", kaže izvor "Blica".

Kako smo pisali, djevojčica je nakon toga hitno transportovana u Beograd, na Institut za majku i dete, gdje je i preminula.

Podijeli:

Tagovi:

operacija krajnika

umrla djevojčica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога

Zanimljivosti

Narodna vjerovanja koja postoje vijekovima: Ove stvari svi rade - ne bez razloga

1 h

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Scena

Supruga poznatog pjevača otkrila kako se on osjeća nakon otmice

1 h

0
Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил

Svijet

Ribar bježao od slonova pa ga ubio krokodil

1 h

0
У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Region

U nabujaloj rijeci pronađeni dijelovi automobila i saobraćajna dozvola: Potraga se nastavlja sutra

1 h

0

Više iz rubrike

Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

2 h

0
Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Srbija

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

6 h

0
Бачена бомба на познату винотеку: Драма на Врачару

Srbija

Bačena bomba na poznatu vinoteku: Drama na Vračaru

8 h

0
МУП Србије на ногама због отмице Кајмакоског: Бјегунци опкољени у шуми код Руме

Srbija

MUP na nogama zbog otmice Kajmakoskog: Bjegunci opkoljeni u šumi kod Rume

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner