U nabujaloj rijeci pronađeni dijelovi automobila i saobraćajna dozvola: Potraga se nastavlja sutra

Prvi tim ronilaca Regionalnog centra Bijela završio je pretragu predviđene zone, u okviru akcije potrage za osobom, ili više njih, koja je preksinoć kod mosta Luča u Podgorici automobilom sletjela u nabujalu rijeku.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra saopštio je da je za danas završen planirani dio ronilačke pretrage na terenu, te da su naišli na dijelove automobila i saobraćajnu dozvolu, što će pomoći u određivanju zone daljeg djelovanja, prenosi RTCG.

"Timovi naših ronilaca su tokom dana pretraživali područje od mjesta nesreće do približno 600 metara nizvodno. Vidljivost u vodi je danas bila nešto bolja i iznosila je oko jednog metra, ali i dalje nije na nivou koji omogućava efikasnu i brzu pretragu. Poseban problem predstavlja izuzetno jaka brzina bujične vode u koritu rijeke, što značajno otežava rad i zahtjeva maksimalan oprez", objasnio je Mijajlović.

Tokom današnje pretrage pronađeni su određeni dijelovi automobila, kao i saobraćajna dozvola, što pomaže u određivanju zone daljeg djelovanja i usmjeravanju nastavka akcije.

Pretraga će, kaže Mijajlović, biti nastavljena sutra, u skladu sa bezbednosnim procedurama i uslovima na terenu.

"U pretrazi podvodnog dijela nam pomažu pripadnici ronilačke službe spasavanja iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić dok nam operativnu podršku pružaju pripadnici Sluzbe zaštite i spašavanja Glavnog grada, avio helikopterska jedinica MUP-a kao i mnogi mještani koji poznaju prilike na ovom delu rijeke", naglasio je Mijajlović.

Kako je ranije danas istakao radi se o veoma teškoj i zahtjevnoj akciji zbog loše vidljivosti i veoma brzog vodotoka u ovom području.

Podsjećamo, juče oko jedan sat poslije ponoći, vozilo je sletjelo u rijeku Moraču sa mosta Luča. Iz policije naglašavaju da za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni koliko je osoba bilo u vozilu.