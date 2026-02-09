Logo
Large banner

U nabujaloj rijeci pronađeni dijelovi automobila i saobraćajna dozvola: Potraga se nastavlja sutra

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

16:26

Komentari:

0
У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Prvi tim ronilaca Regionalnog centra Bijela završio je pretragu predviđene zone, u okviru akcije potrage za osobom, ili više njih, koja je preksinoć kod mosta Luča u Podgorici automobilom sletjela u nabujalu rijeku.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra saopštio je da je za danas završen planirani dio ronilačke pretrage na terenu, te da su naišli na dijelove automobila i saobraćajnu dozvolu, što će pomoći u određivanju zone daljeg djelovanja, prenosi RTCG.

Телефон

Nauka i tehnologija

Korisnici Androida u opasnosti: Možete ostati bez novca

"Timovi naših ronilaca su tokom dana pretraživali područje od mjesta nesreće do približno 600 metara nizvodno. Vidljivost u vodi je danas bila nešto bolja i iznosila je oko jednog metra, ali i dalje nije na nivou koji omogućava efikasnu i brzu pretragu. Poseban problem predstavlja izuzetno jaka brzina bujične vode u koritu rijeke, što značajno otežava rad i zahtjeva maksimalan oprez", objasnio je Mijajlović.

Tokom današnje pretrage pronađeni su određeni dijelovi automobila, kao i saobraćajna dozvola, što pomaže u određivanju zone daljeg djelovanja i usmjeravanju nastavka akcije.

Pretraga će, kaže Mijajlović, biti nastavljena sutra, u skladu sa bezbednosnim procedurama i uslovima na terenu.

vrtic

Svijet

Predator iz vrtića iznio jezivu odbranu: Mislio sam da će ih to učiniti srećnima

"U pretrazi podvodnog dijela nam pomažu pripadnici ronilačke službe spasavanja iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić dok nam operativnu podršku pružaju pripadnici Sluzbe zaštite i spašavanja Glavnog grada, avio helikopterska jedinica MUP-a kao i mnogi mještani koji poznaju prilike na ovom delu rijeke", naglasio je Mijajlović.

Kako je ranije danas istakao radi se o veoma teškoj i zahtjevnoj akciji zbog loše vidljivosti i veoma brzog vodotoka u ovom području.

Podsjećamo, juče oko jedan sat poslije ponoći, vozilo je sletjelo u rijeku Moraču sa mosta Luča. Iz policije naglašavaju da za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni koliko je osoba bilo u vozilu.

Podijeli:

Tagovi:

Podgorica

Morača

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

1 h

0
Moda žena djevojka

Zanimljivosti

Ova 3 znaka čekaju životne odluke i sudbinske promjene

2 h

0
Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

2 h

0
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

Ljubav i seks

Najlakši način da otkrijete da li se nekome sviđate

2 h

0

Više iz rubrike

Лутрија листић

Region

Gasi se državna lutrija nakon 76 godina rada

2 h

0
Болница Добој-операција

Region

Žena umrla nakon rutinske operacije, sprovodi se istraga

5 h

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Region

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

6 h

0
Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Region

Djevojka kolima sletjela u Moraču, više ljudi bilo u autu?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

17

53

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner