Najlakši način da otkrijete da li se nekome sviđate

Ponekad je na sastanku sa osobom koja vam se dopada nemoguće odgonetnuti šta druga osoba misli. Da li im djelujete privlačno ili iritantno?

Sada su stručnjaci otkrili da se, kada ljudi procjenjuju privlačnost nečijeg lica, njihov pogled usmjerava na one crte koje im se najviše dopadaju. Praćenje pogleda moglo bi da vam pruži uvid u to koliko im se zapravo sviđate, piše "Dejli mejl".

Istraživači sa klinike Mejo u Minesoti, angažovali su 154 odrasle osobe da učestvuju u studiji. Koristili su tehnologiju za praćenje pokreta očiju kako bi pratili na koje dijelove fotografije ljudi gledaju, a zatim su ih pitali da ocijene koliko im je lice na slici privlačno.

Rezultati su pokazali da su ljudi duže posmatrali određene dijelove lica kod onih fotografija koje su ocijenili kao privlačne.

Uopšteno, kada su lica ocijenjena kao privlačnija, učesnici su više vremena provodili gledajući u usta, nos i obraze – oblast poznatu kao "centralni trougao".

Takođe su više gledali u kosu i usta.

S druge strane, povećana pažnja usmjerena na čelo i vrat bila je povezana sa nižim ocjenama privlačnosti.

Dalja analiza je pokazala da je kod muških učesnika koji su ocjenjivali ženska lica, najjači pokazatelj visoke ocjene privlačnosti bio produžen pogled u usta. Ovo se poklapa sa prethodnim istraživanjima koja sugerišu da muškarci često obraćaju pažnju na osobine povezane s plodnošću i mladošću.

Žene su, s druge strane, češće gledale muškarcima u oči i kosu kada su ih smatrale privlačnim.

U studiji, objavljenoj u časopisu "The Laryngoscop", piše: "Povećano zadržavanje pogleda na ustima kod žena i očima i kosi kod muškaraca povezano je sa značajno višim ocjenama privlačnosti koje dolaze od posmatrača suprotnog pola."

Navode i da njihova otkrića mogu biti važna za estetske tretmane, pa čak i plastičnu hirurgiju, jer bi mogla da pomognu u usmjeravanju zahvata ka promjenama koje ostavljaju najveći vizuelni utisak. Jedna novija studija je pokazala da, uprkos popularnosti tretmana za povećanje usana, muškarci zapravo više vole žene sa prirodno oblikovanim usnama.

Istraživači sa Univerziteta u Sidneju zamolili su 32 muškarca i žene da ocijene koliko su im privlačna lica kod kojih su veličine usana bile vještački promijenjene.

Analiza je pokazala da su žene više voljele blago uvećane usne na ženskim licima, dok su muškarci više preferirali žene sa prirodnim usnama.

Međutim, i muškarci i žene su ocijenili muškarce sa tanjim usnama kao privlačnije.

Veličina usana se ranije povezivala sa pokazateljima genetskog pola, reproduktivnog zdravlja i plodnosti.

Ipak, istraživači su upozorili da stalno izlaganje uvećanim usnama može da dovede do „disformije usana“, uz napomenu da postoji „jasan dokaz da, kada su ispitanici izloženi novoj veličini usana, ta veličina postaje novi standard“.

(Ženski magazin)