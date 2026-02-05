Logo
Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?
Foto: Ron Lach/Pexels

Pitanje ko je tokom seksa "osjećajniji" često se postavlja u svakodnevnim razgovorima i medijima, a postoji li zaista konkretan odgovor na ovo pitanje.

Naučna istraživanja pokazuju da ne postoji jednostavan odgovor koji bi važio za sve muškarce i sve žene. Seks i emocije povezani su na više nivoa, a razlike među pojedincima često su veće nego razlike između polova.

Prema dostupnim podacima, žene u velikom broju slučajeva naglašavaju emocionalnu povezanost i bliskost s partnerom kao važan dio seksualnog iskustva. To znači da im osjećanja i odnos s partnerom mogu imati veći uticaj na to kako doživljavaju seks nego što je to slučaj kod nekih muškaraca.

To ne znači da su žene po prirodi "osjećajnije", nego da im emocionalna komponenta često igra veću ulogu u cjelokupnom doživljaju ugođaja i intimnosti.

S druge strane, muškarci takođe mogu doživljavati snažne emocije tokom seksa. Neurohemijske promjene koje se događaju u tijelu za vrijeme uzbuđenja i orgazma, poput porasta hormona koji podstiču ugođaj i zadovoljstvo, javljaju se i kod žena i kod muškaraca.

To znači da oba pola mogu imati intenzivne tjelesne i emocionalne reakcije, samo se ponekad razlikuju u načinu na koji to spolja izražavaju.

Važno je uzeti u obzir i društvene faktore. U mnogim kulturama muškarci uče da ne pokazuju lako emocije, dok se od žena često očekuje veća emocionalna otvorenost. To ne znači nužno da osjećaji nisu jednako snažni, nego da se različito izražavaju.

Ne može se sa sigurnošću reći da su žene ili muškarci "osjećajniji" tokom seksa. Doživljaj seksualnih i emocionalnih osjećanja više zavisi od pojedinca, od njegovog odnosa s partnerom i od konteksta, nego od samog pola.

Osjećaji koja se javljaju tokom intimnosti kompleksni su i kod muškaraca i kod žena i nije ih moguće jednostavno svesti na jednu dimenziju.

