Kurtović oslobođen optužbe za otmicu 13-godišnjaka

Autor:Ognjen Matavulj
05.02.2026
15:52
Komentari:0
Okružni sud u Banjaluci izrekao je oslobađajuću presudu Samiru Kurtoviću (41) iz Sarajeva, optuženom za učešće u otmici 13-godišnjeg državljanina Turske u Istočnom Sarajevu.
Kurtoviću je na teret stavljeno krivično djelo otmice, odnosno da je sastavu kriminalne grupe zajedno sa najmanje dvije nepoznate osobe silom, prijetnjom i obmanom odveo i zadržao dijete u namjeri da od njegovog oca i strica iznude 50.000 evra.
Sud smatra da tužilaštvo tokom suđenja nije dokazalo navode optužnice.
Prema optužnici dječak je odveden 8. novembra 2024. godine ”pasatom” optuženog ispred zgrade u kojoj je stanovao sa stricem A.Č. u Istočnom Sarajevu. Misleći da će uzeti cigarete ušao je u automobil, ali je vozač zaključao vrata. U vozilu su bile dvije osobe i uz prijetnje ubistvom držali su ga tri dana na nepoznatoj lokaciji sve dok im otac dječaka preko mobilnog bankarstva nije uplatio 4.000 evra, kada su ga pustili na slobodu.
Otmičari do danas nisu otkriveni i identifikovani, a dječak se u međuvremenu vratio u Tursku. Tokom suđenja nisu saslušani ni on, ni otac, već su čitani iskazi iz istrage.
Kurtovićev branilac Aleksandar Jokić kaže da je odbrana od početka tvrdila da istraga nije dovršena.
”Nije utvrđeno ko su otmičari, kome je novac uplaćen, gdje je oštećeni držan i da li optuženi uopšte poznaje otmičare”, istakao je Jokić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
