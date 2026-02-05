Logo
Large banner

Potpuni slom vizije Džefrija Bezosa: Masovno otpušta radnike, gase se i brojne rubrike

05.02.2026

15:13

Komentari:

0
Потпуни слом визије Џефрија Безоса: Масовно отпушта раднике, гасе се и бројне рубрике

Uprkos brojnim pismima koja su zaposleni uputili vlasniku Džefu Bezosu, menadžment Washington Post donio je odluku da otpusti oko 30 odsto zaposlenih, uključujući veliki broj novinara.

Otpuštanja ukazuju na duboke probleme u poslovanju lista i na činjenicu da Bezos, iako jedan od najbogatijih ljudi na svijetu zahvaljujući kompaniji Amazon, još nije uspio da izgradi održiv i profitabilan model digitalnog novinarstva. Washington Post se tokom prvih osam godina njegovog vlasništva širio, ali je u posljednje vrijeme u ozbiljnom padu.

Izvršni urednik lista Met Marej rekao je zaposlenima tokom telefonskog sastanka u srijedu ujutru da kompanija predugo bilježi velike gubitke i da više ne uspijeva da zadovolji potrebe čitalaca.

Prema njegovim riječima, smanjenje broja zaposlenih pogodiće sve redakcije, a list će ubuduće biti još više fokusiran na nacionalne vijesti i politiku, kao i na biznis i zdravstvo, dok će ostale teme biti znatno zapostavljene.

„Washington Post je previše ostao vezan za neku drugu eru, kada smo bili dominantan lokalni štampani medij. Saobraćaj sa internet pretraga opao je za skoro 50 odsto u posljednje tri godine, dijelom i zbog rasta generativne vještačke inteligencije. Istovremeno je smanjen i dnevni obim objava“, poručio je Marej.

Prema navodima američkih medija, sportska rubrika biće u potpunosti ugašena, zatvoriće se dopisništvo na Bliskom istoku, a najavljeno je i ukidanje rubrike za knjige, kao i dnevnog informativnog podkasta Post Reports.

Posebno su odjeknule pojedine odluke o otpuštanju, uključujući prekid saradnje sa dopisnikom iz Ukrajine koji je u tom trenutku izvještavao iz ratne zone, kao i otpuštanje svih fotografa. Jedan sportski novinar koji se nalazi u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama izjavio je da će nastaviti da šalje tekstove, iako je dobio otkaz.

Podijeli:

Tagovi:

Džef Bezos

Vašington

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Волмарт, објекат малопродаје

Ekonomija

Bezos ne može "ni da im priđe": Ova porodica vrijedi više od čitavog BDP-a Irana

5 mj

0
Ау, какав опаска! ''Била је позвана на вјенчање само због тих огромних груди''

Scena

Au, kakav opaska! ''Bila je pozvana na vjenčanje samo zbog tih ogromnih grudi''

7 mj

0
Шта се јело на вјенчању вијека: Безос искеширао позамашну суму

Scena

Šta se jelo na vjenčanju vijeka: Bezos iskeširao pozamašnu sumu

7 mj

0
Прве фотографије Безосове супруге у вјенчаници: 'Прави модни спектакл'

Scena

Prve fotografije Bezosove supruge u vjenčanici: 'Pravi modni spektakl'

7 mj

0

Više iz rubrike

Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

Svijet

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

4 h

0
Огромне казне: Запаљена цигарета празни новчанике

Svijet

Ogromne kazne: Zapaljena cigareta prazni novčanike

4 h

0
Сазнала да су јој супруг и дечко на истој забави, па се појавила са пиштољем

Svijet

Saznala da su joj suprug i dečko na istoj zabavi, pa se pojavila sa pištoljem

4 h

0
Русија има нови услов за мир

Svijet

Rusija ima novi uslov za mir

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner