Potpuni slom vizije Džefrija Bezosa: Masovno otpušta radnike, gase se i brojne rubrike

Otpuštanja ukazuju na duboke probleme u poslovanju lista i na činjenicu da Bezos, iako jedan od najbogatijih ljudi na svijetu zahvaljujući kompaniji Amazon, još nije uspio da izgradi održiv i profitabilan model digitalnog novinarstva. Washington Post se tokom prvih osam godina njegovog vlasništva širio, ali je u posljednje vrijeme u ozbiljnom padu.

Izvršni urednik lista Met Marej rekao je zaposlenima tokom telefonskog sastanka u srijedu ujutru da kompanija predugo bilježi velike gubitke i da više ne uspijeva da zadovolji potrebe čitalaca.

Prema njegovim riječima, smanjenje broja zaposlenih pogodiće sve redakcije, a list će ubuduće biti još više fokusiran na nacionalne vijesti i politiku, kao i na biznis i zdravstvo, dok će ostale teme biti znatno zapostavljene.

„Washington Post je previše ostao vezan za neku drugu eru, kada smo bili dominantan lokalni štampani medij. Saobraćaj sa internet pretraga opao je za skoro 50 odsto u posljednje tri godine, dijelom i zbog rasta generativne vještačke inteligencije. Istovremeno je smanjen i dnevni obim objava“, poručio je Marej.

Prema navodima američkih medija, sportska rubrika biće u potpunosti ugašena, zatvoriće se dopisništvo na Bliskom istoku, a najavljeno je i ukidanje rubrike za knjige, kao i dnevnog informativnog podkasta Post Reports.

Posebno su odjeknule pojedine odluke o otpuštanju, uključujući prekid saradnje sa dopisnikom iz Ukrajine koji je u tom trenutku izvještavao iz ratne zone, kao i otpuštanje svih fotografa. Jedan sportski novinar koji se nalazi u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama izjavio je da će nastaviti da šalje tekstove, iako je dobio otkaz.