Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

Budimpešta neće tolerisati miješanje drugih zemalja u izborni proces u Mađarskoj, poručio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je u video-snimku objavljenom na "Iksu" rekao da "jedna strana sila" pokušava da odluči kakav treba da bude ishod izbora u Mađarskoj, te da o tome svjedoči i izvještaj Predstavničkog doma Kongresa SAD.

Ekonomija Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

"To može da se odbaci kao teorija zavjere Fidesa ili kao proizvod mašte, ali izvještaj Predstavničkog doma Kongresa SAD, koji bilježi takve izvještaje, vjerovatno treba shvatiti ozbiljno", izjavio je Orban.

On je skrenuo pažnju i na miješanje Kijeva u izborni proces u Mađarskoj, kao i na činjenicu da "novac dolazi i iz Ukrajine".

"Ne treba da imamo iluzije, to je dokumentovano. Oni ne šalju nužno novac, ali iz Ukrajine stiže velika podrška našim protivnicima, stranci Tisa", naglasio je Orban.

Republika Srpska Minić: Biće sanirana šteta na putu Trnovo - Foča

Mađarski premijer naveo je da ne želi da iznosi u javnost sve komplikovane detalje, ali je napomenuo da se radi o dobro poznatim mehanizmima.

"Zato moramo da budemo spremni na to da pitanje nije da li je opozicija za nas mali zalogaj, već da li možemo da se nosimo sa onima koji stoje iza opozicije", smatra Orban.

Prema njegovim riječima, to neće biti lako i Budimpešta će morati da "naoštri alat" za to.

"Tako stoje stvari. Stvarni izazov, stvarna kontrateža u ovom trenutku ne dolazi od sopstvene snage mađarske opozicije, već od stranih finansijskih resursa, usluga i političke podrške", ocijenio je Orban.

Zanimljivosti Koji sport je idealan za koji horoskopski znak

On je upozorio na nastavak stranih usluga i finansijske podrške mađarskoj opoziciji iz inostranstva.