Zima se još nije predala: Spremite se!

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

14:04

Komentari:

0
Зима се још није предала: Спремите се!
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Prema prognozi RHMZ-a, već početkom naredne nedjelje očekuje se prodor hladnijeg talasa koji će donijeti snijeg ne samo planinskim predjelima, već i nižim dijelovima istočne Srbije, kao i na području Vojvodine.

Iako se ne prognoziraju ekstremne vremenske prilike, kako je rečeno na sjednici, Republički štab za vanredne situacije ostaje u stanju pripravnosti kako bi se na vrijeme odgovorilo na sve potencijalne izazove koje februarske padavine mogu donijeti putnoj i energetskoj infrastrukturi.

Jak vjetar

Osim padavina, direktor RHMZ-a upozorio je i na vetar, i istakao da će udari košave tokom dana slabiti, ali da se jak jugoistočni vjetar i dalje prognozira na jugu Banata i u Donjem Podunavlju. Prema njegovim riječima, temperature će do kraja sedmice biti u intervalu od 0 do 5 stepeni, dok se sljedeće nedjelje očekuju znatne oscilacije uz lokalnu pojavu jutarnjeg mraza.

mtel donacija

Društvo

Pomoć za povratnike stigla i u Drvar i Bosanski Petrovac

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić napomenuo je da opština Priboj ostaje izuzetak. Tamo će vanredna situacija, uvedena zbog izlivanja rijeke Poblaćenice, ostati na snazi još nekoliko dana dok se potpuno ne sanira oštećena putna infrastruktura.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je na kraju sjednice da, bez obzira na trenutnu normalizaciju, pažnja nadležnih službi ne sme da popusti, tako da su i dalje sve ekipe u pripravnosti ukoliko dođe do iznenađenja.

"Naš je zadatak da budemo na usluzi građanima. Uslovi su takvi da nikad ne znate kad mogu da vas zadese nepogode i zato moramo biti stalno spremni i pripravni", zaključio je Dačić, prenosi Telegraf.

Snijeg

Vremenska prognoza

