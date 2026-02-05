Pacijenti iz Srbije primiće vakcinu protiv raka do kraja godine

Kopredsjedavajući Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Nenad Popović razgovarao je danas u Moskvi sa ruskim miinstrom zdravlja Mihailom Muraškovom o primjeni najsavremenijih ruskih inovativnih terapija za liječenje onkoloških pacijenata.

- Pacijenti iz Srbije će, zajedno sa pacijentima iz Rusije, biti među prvima koji će primiti vakcinu protiv raka. Rad na sporazumu o saradnji već je započet i očekuje se da prvi pacijenti iz Srbije dobiju terapiju do kraja ove godine. O svemu ću informisati predsjednika Vučića i ministra Lončara, a naredni koraci biće realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dvije zemlje, uz potpisivanje okvirnih sporazuma - rekao je Popović, koji je ministar bez portfelja u Vladi Srbije.

Tokom razgovora istaknuto je da Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema onkološke medicine u svijetu, sa vodećim institucijama koje omogućavaju sveobuhvatno liječenje onkoloških pacijenata - od najsavremenije dijagnostike, preko različitih terapijskih metoda, do personalizovanih pristupa liječenju.

Posebna pažnja posvećena je razvoju personalizovanih onkoloških mRNK vakcina, čija je primjena već započeta, dok se rezultati trenutno analiziraju.

On je dodao da je riječ o izuzetno zahtjevnom i tehnološki složenom procesu:

- Personalizovana mRNK vakcina pravi se za svakog pacijenta pojedinačno, namijenjena je onima koji već boluju od karcinoma i djeluje tako što aktivira imuni sistem da prepozna i uništi ćelije raka, zbog čega je proces složen, dug, skup i zahtijeva najsavremenije tehnologije. Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u liječenju melanoma. Očekuje se da će postati jedna od najefikasnijih onkoloških terapija u svijetu. Trenutno je započeta primjena vakcine kod pacijenata sa rakom kože i analiziraju se rezultati, dok se u narednoj fazi očekuje primjena kod karcinoma pluća, bubrega, dojke, pankreasa i drugih tumora.

Dogovoreno je da će u martu predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, članovi Vlade i vodećih zdravstvenih institucija posjetiti ruske institute "P.A. Gercena" i "N.F. Gamaleja", kako bi se upoznali sa cjelokupnim procesom dijagnostike, liječenja i proizvodnje personalizovanih mRNK vakcina.

Sastanku su prisustvovali i vodeći ruski onkolog prof. dr Andrej Kaprin i direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N.F. Gamaleja", prof. dr Denis Logunov.

Popović je, u svoje lično ime i u ime ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, pozvao Muraška da poseti Srbiju, čime će se dodatno ojačati prijateljski odnosi i unaprijediti bilateralna saradnja u zdravstvu.