Ruski naučnici otkrili mehanizam za suzbijanje rasta ćelija raka

Ruski i međunarodni naučnici otkrili su prirodni mehanizam koji može da suzbije energetski metabolizam ćelija raka debelog crijeva, saopštili su istraživači.

Prema njihovim navodima, enzim kaspaza-2 djeluje kao "kočnica" na disanje ćelija tumora, uskraćujući im energiju potrebnu za rast, prenijela je Ria novosti.

Rezultati projekta, koji je finansiran grantom Ruske naučne fondacije, objavljeni su u časopisu "Ćelijska komunikacija i signalizacija".

Kaspaza-2 je ranije poznata po ulozi u smrti ćelija, ali novo istraživanje je pokazalo da ima i funkciju regulacije ćelijskog disanja.

Studija je pokazala da ćelije raka kojima nedostaje kaspaza-2 troše između 20 i 40 odsto više kiseonika, što aktivira mitohondrijski enzim sukcinat dehidrogenazu i dovodi do akumulacije reaktivnih vrsta kiseonika koje podstiču rast tumora.

Efekat je posebno primijećen kod ženskih miševa korišćenih u eksperimentu.

"Potvrdili smo mehanizam u jedinstvenom soju miševa razvijenih bez kaspaze-2. Zanimljivo je da se efekat javlja samo kod žena", rekla je istraživač Instituta za molekularnu biologiju V.A. Engelhardta RAN, Marija Japrinceva.

Profesor Boris Životovski sa Moskovskog univerziteta "Lomonosov" je istakao da je kolorektalni karcinom drugi vodeći uzrok smrti od raka u svijetu i univerzalni model za testiranje novih terapijskih koncepata.

Naučnici planiraju da iskoriste ovo otkriće za razvoj lijekova koji bi pojačali ili imitirali dejstvo kaspaze-2, čime bi tumorima uskraćivali energiju za rast i diobu.