Dijagnoza raka je sve češća među osobama mlađim od 50 godina, a ljekari upozoravaju da se rani znaci bolesti u tom dobu često zanemaruju.

Mlađi ljudi simptome nerijetko pripisuju stresu, lošoj ishrani ili načinu života, zbog čega odlažu odlazak kod ljekara. Onkolog-radioterapeut dr Jiri Kubeš upozorio je da takvo ponašanje može dovesti do kasne dijagnoze i negativnih ishoda liječenja i pozvao mlađe osobe da obrate više pažnje na signale koje im tijelo šalje.

Posebno je važno obratiti pažnju na trajne promjene u radu crijeva, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, stalni umor koji se ne poboljšava odmorom, kvržice ili otoke koji ne nestaju, česte glavobolje ili neurološke promjene, kao i neuobičajena krvarenja ili bol koji ne prolazi.

Dr Kubeš naglašava da su upravo takvi simptomi ključni pokazatelji koje ne treba olako odbaciti:

"Ključne su trajne promjene. Uporni digestivni problemi, neobjašnjiv gubitak težine, neobične kvržice, promjene u radu crijeva ili umor koji se ne popravlja nikada ne smeju da se ignorišu — čak ni u dvadesetim ili tridesetim godinama."

Rano reagovanje spašava živote

Podaci organizacije Cancer Research UK pokazuju da je stopa obolijevanja od raka među osobama uzrasta od 25 do 49 godina porasla za 24 odsto između 1995. i 2019. godine, iako se devet od deset slučajeva i dalje dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina.

Veći problem za mlađe, prema riječima stručnjaka, predstavlja odlaganje dijagnoze zbog ignorisanja simptoma.

"Cilj je podizanje svijesti, a ne izazivanje straha. Rizik od raka više nije ograničen samo na starije generacije i ljudi to moraju da prepoznaju". istakao je lekar.

Rano otkrivanje raka može značajno uticati na uspješnost liječenja i njegov intenzitet, što je naročito važno za mlađe osobe koje imaju dug životni vijek pred sobom. Medicinski direktor Prašnog centra za protonsku terapiju poručio je:

"Ako vam nešto djeluje pogrešno i ne prolazi, provjerite. Biti proaktivan nije pretjerana reakcija. Rano reagovanje spašava živote."

Dr Kubeš dodaje da naučnici još uvijek istražuju razloge porasta broja dijagnoza kod mlađih osoba, ali kao moguće faktore navodi sjedilački način života, lošu ishranu, gojaznost, zagađenje životne sredine, pušenje i konzumaciju alkohola.