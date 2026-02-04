Logo
Sedam miliona slučajeva raka moglo je da bude spriječeno

Tanjug

04.02.2026

12:51

0
Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено
Foto: Thirdman/Pexels

Više od sedam miliona slučajeva raka u svijetu tokom 2022. godine moglo je da bude sprečeno, pokazuje nova studija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prema toj studiji kojoj je gotovo 40 odsto slučajeva oboljevanja povezano sa faktorima ponašanja i okoline na koje je moguće uticati.

"Sada imamo informacije uz pomoć kojih možemo da spriječimo rak prije nego što počne", izjavila je Izabel Soerdžomataram iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), predstavljajući rezultate istraživanja objavljenog 3. februara u časopisu "Nature Medicine".

Prema nalazima, 7,1 milion novih slučajeva, odnosno 37,8 odsto od ukupno 18,7 miliona registrovanih 2022. godine, povezan je sa takozvanim promenljivim faktorima rizika, poput konzumiranja duvana i alkohola, gojaznosti, zagađenja vazduha i izloženosti toksinima.

Prvi put su u ovakvo istraživanje uključeni i infektivni agensi, među njima hepatitis B i humani papiloma virus (HPV).

Doktor

Zdravlje

Tumor dijagnostikovan kod 259 pacijenata

HPV je, uprkos dostupnosti efikasnih vakcina i dalje vodeći uzrok karcinoma koji se mogu spriječiti kod žena.

"Oklijevanje u vezi sa vakcinacijom veoma je prisutno", upozorio je koautor studije Andre Ilbavi, navodeći da je rak grlića materice gotovo iskorenjen u pojedinim bogatijim zemljama, poput Australije, dok u Latinskoj Americi i podsaharskoj Africi ostaje veliki problem.

Istraživanje je pokazalo i razlike među polovima: kod žena je 29,7 odsto preventivno spriječivih karcinoma povezano sa infekcijama, dok su kod muškaraca dominantni faktori ponašanja, prije svega pušenje, koje je odgovorno za 45,4 odsto takvih slučajeva.

Autori upozoravaju da bi broj oboljelih od raka do 2045. godine mogao porasti za više od 50 odsto i pozivaju na "ciljane intervencije" prilagođene različitim regionima i društveno-ekonomskim uslovima.

Francuski onkolog Suzet Delalož ocijenila je da studija predstavlja "ključni doprinos" razvoju globalne strategije prevencije raka, ističući da su, pored sistemskih mera, neophodne i promjene na nivou pojedinca.

