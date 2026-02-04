Promoviše se lažni lijek protiv raka

Graviola može biti ukusno voće u smutiju ili čaju u malim količinama, ali nema naučnih dokaza da djeluje protiv raka, a postoje ozbiljni rizici.

Zdravlje nije u magičnim napicima, već u dokazima, strpljenju i pravovremenom liječenju.

Ako čujete da nešto "liječi rak bolje od hemoterapije“, budite veoma oprezni i zaštitite sebe i svoje najbliže.

Ako se borite protiv raka ili poznajete nekoga ko to radi, najbolji izbor je tim ljekara, onkologa i nutricionista, a ne biljni čajevi sa interneta, piše Lijepa i srećna.

Evo detaljnog pregleda šta kaže nauka, zašto je ova biljka toliko kontroverzna i šta treba da znate ako razmišljate o njenoj upotrebi.

Čaj od graviole se već dugo promoviše na društvenim mrežama i alternativnim sajtovima kao "prirodni lijek protiv raka koji je 10.000 puta jači od hemoterapije“.

Mnogi ljudi ga piju vjerujući da je to bezbjedna i moćna alternativa konvencionalnom liječenju. Međutim, vodeći britanski onkolog doktor Čarls Svonton je izdao ozbiljno upozorenje u intervjuu za list "Miror". Po njegovim rečima, čaj od graviole nije samo neefikasan protiv raka, već može biti ozbiljno štetan i potencijalno opasan po život.

"Ovo voće se zove soursop ili Graviola i navodno je dokazano da je 10.000 puta efikasnije od hemoterapije u zaustavljanju posledica raka. Međutim, ono djeluje na sasvim drugačiji način od hemoterapije – umjesto da ubija sve ćelije oko ćelija raka, što često dovodi do gubitka kose, umora, mučnine, povraćanja, anemije, infekcija, lakog nastajanja modrica i krvarenja, kao i mnogih drugih neželjenih efekata. Nasuprot tome, „jedinjenje izdvojeno iz drveta graviola selektivno pronalazi i uništava samo ćelije raka. Ne oštećuje zdrave ćelije!“, napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Iks.

Šta je graviola i zašto se smatra "čudotvornom“ biljkom?

Graviola (Annona muricata) je tropsko voće koje raste u Južnoj Americi, Africi i jugoistočnoj Aziji. Listovi, kora, sjeme i plod sadrže jedinjenja zvana acetogenini, koja su u laboratorijskim uslovima pokazala citotoksično dejstvo na ćelije raka.

Ovi spojevi mogu ometati mitohondrijalnu funkciju ćelija raka i izazvati apoptozu (programiranu ćelijsku smrt) u in vitro i nekim životinjskim studijama. Zbog toga su se na internetu pojavile tvrdnje da graviola "liječi rak" i da je "10.000 puta jača od hemoterapije" – navod koji potiče iz jedne stare studije iz 1976. godine, ali koja nikada nije ispitana na ljudima.

Zašto stručnjaci kažu da je to opasno?

Doktor Čarls Svonton, profesor eksperimentalne medicine na Londonskom univerzitetu i jedan od vodećih svjetskih onkologa, kategorički odbija ove tvrdnje:

"Nema nijedne kliničke studije na ljudima koja bi pokazala da graviola liječi rak. Sve što imamo su laboratorijski testovi i studije na miševima – a to je daleko od dokaza da djeluje kod ljudi. Štaviše, anonacin iz graviole je neurotoksičan – povezan je sa razvojem atipičnog parkinsonizma u regionima gdje se konzumira u velikim količinama (npr. na Karibima i u Francuskoj Gvajani). Dugotrajna upotreba može da ošteti nerve i mozak, a postoje izvještaji o pacijentima koji su razvili ozbiljne neurološke probleme nakon konzumacije čaja od graviole.“

Neurotoksičnost

Anonacin oštećuje mitohondrije u neuronima, što može dovesti do simptoma sličnih parkinsonizmu (tremor, ukočenost, problemi sa hodom). Studije sa Pacifičkih ostrva i iz Francuske Gvajane pokazale su povećan rizik od atipičnog parkinsonizma kod ljudi koji redovno konzumiraju graviolu u većim količinama.

Odlaganje pravog liječenja

Pacijenti koji vjeruju u „prirodni lijek“ često odlažu ili odbijaju hemoterapiju, zračenje ili operaciju, što može biti kobno kod agresivnih karcinoma.

Interakcije sa lijekovima

Graviola može da utiče na enzime jetre (CYP3A4) i da pojača ili oslabi dejstvo hemoterapije, antibiotika, lijekova za pritisak i antikoagulanasa.

Toksičnost za jetru i bubrege

Neke studije na životinjama pokazale su oštećenja jetre i bubrega pri većim dozama.

Šta kažu zvanične institucije?

Američki Nacionalni institut za rak (NCI) navodi da „nema dovoljno dokaza da graviola liječi rak kod ljudi. Ne postoje klinička ispitivanja koja bi podržala ove tvrdnje“.

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) upozorava na neurotoksičnost i savjetuje oprez pri upotrebi proizvoda od graviole.

Kako postupiti ako već pijete čaj od graviole?

"Odmah prestanite sa konzumacijom i konsultujte svog onkologa ili neurologa. Ako imate simptome poput drhtavice, ukočenosti, problema sa hodom ili pamćenjem, hitno potražite ljekara. Nemojte čekati, jer neurološka oštećenja mogu biti progresivna“, savjetuje doktor Svonton.