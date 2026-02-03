Čips opasan kao cigarete, ovo im je zajedničko

Ultra-prerađena hrana napravljena je da podstakne zavisnost i zato ima više zajedničkog sa cigaretama nego sa voćem ili povrćem zbog čega zahtijeva daleko strožu regulaciju, navedeno je u studiji istraživača sa Harvarda, Univerziteta u Mičigenu i Univerziteta Djuk.

Kako je pojašnjeno, to su prehrambeni proizvodi koji su industrijski proizvedeni, u kojima su često korišteni emulgatori ili vještačke boje i arome.

Ova hrana napravljena je da podstakne konzumaciju, a dostupna je širom svijeta.

Ova kategorija uključuje bezalkoholna pića i upakovane grickalice poput čipsa i keksa.

Postoje sličnosti u procesima proizvodnje ultra-prerađene hrane i cigareta, kao i u naporima proizvođača da optimizuju "doze" proizvoda, piše "Gardijan".

Autori smatraju da su marketinške tvrdnje o proizvodima "sa niskim sadržajem masti" ili "bez šećera" ili obmanjujuće tvrdnje o navodnim zdravstvenim benefitima slične reklamiranju filtera za cigarete pedesetih godina prošlog vijeka kao zaštitne inovacije koja je "u praksi nudila malo značajne koristi".

Istakli su da lekcije iz regulacije duvana, "uključujući parnice, ograničenja marketinga i strukturne intervencije", mogu ponuditi vodič za smanjenje štete povezane sa ultra-prerađenom hranom, pozivajući na napore javnog zdravlja da se "prebace sa individualne na odgovornost prehrambene industrije".