Đumbir ili bijeli luk: Šta je bolje za imunitet

Na početku prehlade, mnogi se okreću prirodnim rješenjima. Dvije namirnice koje se vijekovima smatraju saveznicima zdravlja su bijeli luk i đumbir. Obje su poznate po snažnom ukusu i blagotvornom dejstvu na imuni sistem, ali da li je jedna zaista efikasnija od druge?
Bijeli luk i đumbir ne sadrže mnogo kalorija, ali su bogati bioaktivnim biljnim jedinjenjima. Najvažniji sastojak bijelog luka je alicin, sumporno jedinjenje koje se oslobađa kada se čen zgnječi ili isjecka i poznato je po svom antibakterijskom i antivirusnom dejstvu. Kod đumbira je ključni sastojak gingerol, zaslužan za protivupalna i antioksidativna svojstva.
Istraživanja pokazuju da bijeli luk može podstaći aktivnost bijelih krvnih zrnaca, koja igraju ključnu ulogu u borbi protiv virusa. Takođe, postoje dokazi da redovna konzumacija može ublažiti simptome prehlade i skratiti njeno trajanje.
Đumbir pomaže u smanjenju upala i poznat je po tome što ublažava mučninu i stomačne tegobe, što indirektno doprinosi jačem imunitetu. Topao čaj od đumbira često se preporučuje kada se ne osjećamo dobro, jer grije, hidrira i umiruje organizam.
Bijeli luk može da izazove neprijatan zadah i stomačne smetnje, naročito ako se jede sirov i u većim količinama. Đumbir u većim dozama može izazvati gorušicu ili nelagodnost u stomaku. Obe namirnice imaju blag efekat na razrjeđivanje krvi, pa se savjetuje oprez kod osoba koje koriste određene terapije.
Ne morate da birate između bijelog luka i đumbira jer se najbolji efekat postiže njihovom kombinacijom. Bijeli luk direktno jača odbrambene ćelije, dok đumbir smanjuje upale i stvara povoljne uslove za snažan imuni odgovor. Uvrštavanjem obje namirnice u ishranu, organizam dobija širu i prirodnu podršku imunitetu.
