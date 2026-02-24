Kako pravilno pripremiti zemljište za bolji rod?

Dragan Gagić iz sela Donji Garevci kod Prijedora, godinama se bavi ratarstvom i uzgojem životinja. Na oko 100 dunuma uzgaja skoro sve vrste žitarica.

Proljetna sjetva pravi je trenutak za analizu zemljišta. 40 maraka koliko ona košta je simbolična cifra u odnosu na stotine maraka bačenih za repromaterijale, priča Dragan.

"Tu imamo itekako puno veću uštedu. Imamo uštedu odmah na đubrivima, odmah nam je lakše , kažu nam koje kulture bi bolje uspijevale sa manjom količinom đubriva , sa manjom količinom pesticida, puno nam znače analize", izjavio je poljoprivrednik Dragan Gagić.

Da bi se pravilno uradila analiza neophodno je prikupiti oko kilogram zemlje. Analiza će pokazati koliko je tačno potrebno unijeti hranjiva i kako obogatiti zemljište. Ipak, još uvijek je više onih koji na njivama rade kao prije 100 godina i odokativno.

"Danas malo su poljoprivredni proizvođači što se tiče analize i samog zemljišta loše informisani i jednostavno ne obraćaju pažnju na to. Ono što poljoprivredni proizvođači kažu- idem da bacim đubrivo. Nemaš pojma šta imaš u toj zemlji možda ne treba toliko kalijuma, možda zemljište to ima, ne znam", viši stručni saradnik za pružanje stručnih usluga PJ Prijedor Drško Komnenović.

Nije zanemarivo ni da li je zemljište zbijeno ili rastresito jer i od toga zavisi rodnost. Tu na djelo stupa takođe poljoprivredni stručnjak sa penetrometrom, kojim mjeri zbijenost zemljišta.

"Vlasnik ove parcele se pobrinuo da kroz operacije kao što su duboko oranje, a sama činjenica je i da zemljište ima sistemsku drenažu možemo da konstatujemo da je stanje relativno dobro i da ima ujednačen sloj zemljišta na dubini od 0-50 centimetara", kazao je rukovodilac PJ Prijedor Mirko Jokić.

U toku je i najvažnija agrotehnička mjera prihrana žita. Preporuka stručnjaka je korištenje KANA i ANA posebno tamo gdje su kisela zemljišta, kakva su inače na području Prijedora.