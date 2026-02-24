Izvoznici izgubili stotine hiljada maraka, novi tarifni udar u najavi

Gubici se broje stotinama hiljada maraka. Smanjenje narudžbi, pritisak na marže i gubitak tržišne konkurentnosti, samo su neke od posljedica koje su bh. izvoznici trpili zbog američkih carina od 30 odsto.

Inostrani partneri su smanjili narudžbe robe koje su izvozili za Ameriku, a naručivali na našem domaćem tržištu. Tako se proizvodnja smanjila.

"Izgubili smo sigurno par stotina hiljada maraka, 700-800 hiljada maraka smo sigurno imali manju realizaciju. To su veliki novci za nas i to je iznenada došlo. Predsjednik Dodik je fino predlagao da carine bh. prema Americi budu 0 i da Amerika prema nama bude 0 tih carina. Najviše FBiH izvozi oružja i municije iz Konjica za Ameriku, međutim to Bošnjaci nisu prihvatili što je bila velika greška i mi smo tu sigurno izgubili pet do sedam odsto manju proizvodnju. Jednostavno naši ino parneri nisu mogli da se nose sa tim carinama koje su bile u BiH nego EU", kazao je direktor fabrike obuće "Bema" Marinko Umičević.

Ipak, iako je pravni osnov za ove mjere proglašen neustavnim, očekuje se da američke trgovinske institucije to provedu i u praksi. Odnosno, formalno ukinu tarifni režim. Ukoliko se presuda provede u praksi bh. kompanije koje su od avgusta prošle godine plaćale ove namete potencijalno bi mogle da ostvare pravo na povrat sredstava. I to, ako tako odluči sud.

"Uglavnom kada sudovi donose te odluke, oni ukinu tu odluku, a ne idu retroaktivno na vraćanje poreza. Mi imamo situaciju da su neki naši proizvođači obuće za evropsko tržište, koja je prije svega bila orijentisana prema američkom tržištu imali smanjen obim proizvodnje, jer više oni nisu bili konkurentni na tržištu Amerike. To se indirektno odrazilo na smanjenje obima izvoza naše obuće na EU tržište", istakao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Suštinski, problem za domaću privredu nije samo visina carine, nego nepredvidivost, jer ugovori i logistički lanci planiraju se godinama unaprijed.

Zato je uvođenje carina direktno uticalo na evropsku, a indirektno na našu ekonomiju.

"Odnosi između EU i SAD su definisane jednim posebnim carinskim sporazumom, koji se sada opet dovodi u pitanje. EU je zaprijetila opet svojim protivmjerama ukoliko se SAD ne budu pridržavale prethodno postignutih sporazuma. Tako da imamo neizvjesnog u smislu odnosa između te dvije velike ekonomije", izjavio je Udruženje ekonomista "SVOT" Saša Grabovac.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, u toku prošle godine u SAD je izvezeno robe u iznosu od oko 215 miliona KM.

Još se nije ohladila priča oko 30 procentnih američkih carina, a stiže hladan tuš. Američki predsjednik i nakon odluke Vrhovnog suda o ukidanju njegovih carina najavljuje uvođenje onih globalnih od 10-15 odsto.