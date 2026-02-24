Logo
Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

24.02.2026

19:49

Foto: Unsplash

Dok im svijet aplaudira na uspjehu, oni se svako veče vraćaju u četiri prazna zida. U javnosti su moćni i nedodirljivi, a u duši potpuno sami.

Škorpija, Jarac i Vodolija često izgledaju kao ljudi kojima je život dao dosta toga. Spolja djeluju snažno, uspješno i samostalno. Mnogi im zavide jer misle da imaju sve, ali retko ko primeti da ponekad nose osećaj da su u duši potpuno sami.

Oni retko govore otvoreno o svojim emocijama. Navikli su da probleme rešavaju sami i da ne traže pomoć. Okruženi su ljudima, ali često zadržavaju unutrašnju distancu jer teško potpuno veruju drugima.

Škorpija – jaka spolja, ali pažljivo čuva srce

Škorpija je znak koji ljudi poštuju. Ima energiju koja privlači pažnju i stav koji jasno pokazuje granice.

Ovaj znak ne veruje brzo. Ako bude povređen, dugo pamti i teško ponovo otvara srce. Škorpija želi iskren odnos, ali treba vremena da nekome potpuno poveruje.U ljubavi je strastvena, ali i oprezna. Površni odnosi je brzo zamore.

јабуке-јабука

Zdravlje

Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Kada zavoli, to je duboko, ali retko pokazuje koliko joj je stalo. Zato ponekad i Škorpija nosi osećaj da je u duši potpuno sama jer emocije drži pod kontrolom.

Jarac – uspjeh koji ne prati emotivna toplina

Jarac je simbol discipline, rada i strpljenja. Ljudi mu često zavide jer deluje stabilno i organizovano, kao da uvek zna sledeći korak.

Navikao je da probleme rešava sam. Ne traži pomoć lako i retko pokazuje slabost. Zbog toga drugi mogu pomisliti da mu niko nije potreban.

Ali Jarac zapravo želi jednostavnu bliskost i sigurnost. Spolja može izgledati hladno, iako ponekad u sebi nosi osećaj da je u duši potpuno sam jer teško pušta ljude blizu.

Vodolija – sloboda je važnija od pritiska

Vodolija voli nezavisnost i svoj prostor. Ne voli kada drugi pokušavaju da je ograniče ili požuruju emocije.

Može biti okružena društvom, ali pokazuje emocije samo ljudima kojima potpuno veruje. Zato ponekad deluje hladno, iako samo pažljivo bira kome će se otvoriti.

Ovaj znak želi da bude prihvaćen takav kakav jeste – bez pritiska i bez očekivanja da se prilagođava.

Ova tri znaka često izgledaju snažno i uspešno, dok u sebi nose tihu želju da ih neko razume bez mnogo objašnjavanja.

