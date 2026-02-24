Kako koji horoskopski znak reaguje u svađi?

Svađe su neizbježan dio ljudskih odnosa, ali jeste li primijetili kako se svako s njima nosi na potpuno drugačiji način? Dok jedni planu u sekundi, drugi danima gomilaju frustracije. Astrologija tvrdi da naš horoskopski znak u velikoj mjeri oblikuje naš stil svađanja, od okidača koji nas izbacuju iz takta do načina na koji se na kraju mirimo.

Ovan

Kad se Ovan ljuti, to zna cijelo susjedstvo. Oni su vatreni, impulsivni i ne boje se da povise glas. Njihov fitilj je kratak, a svađa direktna i bez uvijanja. Okidač za njihovu ljutnju je osjećaj da ih neko kontroliše ili usporava. Dobra vijest? Koliko se brzo naljute, toliko se brzo i odljute. Ne pamte zamjerke i poslije eksplozije spremni su za pomirenje uz iskreno izvinjenje, prenosi Indeks.

Bik

Bikovi su poznati po strpljenju, ali kad im prekipi, čuvajte se. Njihova ljutnja je poput spore erupcije vulkana – dugo se nakuplja, a kad krene, ruši sve pred sobom. Tvrdoglavi su i neće odstupiti od svog stava. Najviše ih ljuti narušavanje njihove sigurnosti i mira. Pomirenje zahtijeva strpljenje, priznanje da su bili u pravu i, po mogućnosti, dobar obrok.

Blizanci

Svađa s Blizancem je verbalni maraton. Njihovo najjače oružje su riječi – oštre, brze, ponekad i sarkastične. Mogu vas nadmudriti argumentima i u trenutku promijeniti temu, ostavljajući vas zbunjenima. Ljuti ih kada ih ignorišete ili kada im je dosadno. Najbolji put do pomirenja je smiren, racionalan razgovor u kojem ćete apelovati na njihov intelekt.

Rak

Rakovi su izuzetno emotivni i svađe doživljavaju vrlo lično. Neće vikati, već će se povući u svoj oklop, duriti se i koristiti pasivnu agresiju. Lako ih je povrijediti, pogotovo ako kritikujete njihovu porodicu ili dom. Pomirenje s Rakom zahtijeva mnogo nježnosti, iskreno izvinjenje, zagrljaj i uvjeravanje da ih i dalje volite.

Lav

Svađa s Lavom je prava pozorišna predstava. Oni su dramatični, glasni i moraju biti u centru pažnje, čak i kad su ljuti. Njihov ponos je njihova najveća slabost, pa će ih najviše razbjesniti ako se osjećaju ignorisano ili omalovaženo. Mirite se tako što ćete im laskati, priznati njihovu veličinu i dopustiti im da imaju osjećaj pobjede.

D‌jevica

D‌jevica u svađi koristi logiku i činjenice. Mirno i analitički seciraće svaki vaš argument, ukazujući na sve njegove nelogičnosti i nedostatke. Ne podnose haos, nered i iracionalno ponašanje, što su im ujedno i glavni okidači. Pomirenje se postiže konkretnim d‌jelima – priznajte grešku i, što je još važnije, pokažite da ste spremni da popravite problem.

Vaga

Vage mrze sukobe i čine sve da ih izbjegnu. One su diplomate Zodijaka i uvijek teže harmoniji. Ako ih ipak isprovocirate, to je vjerovatno zbog neke velike nepravde ili narušavanja sklada. Ne viču, već pokušavaju argumentima da riješe stvar. Pomirenje je jednostavno – ponudite kompromis i vratite ravnotežu u odnos.

Škorpija

Svađa sa Škorpijom je intenzivno i opasno iskustvo. Oni ne viču, već koriste ledenu tišinu i prodoran pogled kao svoje oružje. Pamte svaku sitnicu i čekaju pravi trenutak za osvetu. Najgori okidač za njih je izdaja ili laž. Pomirenje je teško i dugotrajno – zahtijeva potpunu iskrenost i ponovno sticanje njihovog povjerenja.

Strijelac

Strijelci su u svađi brutalno iskreni. Reći će vam tačno šta misle, bez filtera i uljepšavanja, što može d‌jelovati bezosjećajno. Ne vole drame i ne pamte dugo ljutnju. Najviše ih nerviraju laži, pesimizam i osjećaj da ih neko sputava. Nakon svađe dajte im malo prostora, a zatim se pomirite kratkim i direktnim razgovorom. Brzo će sve zaboraviti.

Jarac

Jarac svađi pristupa hladno i proračunato, kao da je poslovni sastanak. Neće pokazivati emocije, već će se držati činjenica i praktičnih rješenja. Ljute ih neodgovornost, lijenost i nepoštovanje autoriteta. Najbolji način za pomirenje je da priznate svoju grešku na zreo način i ponudite konkretan plan kako se ona neće ponoviti.

Vodolija

Vodolije se u svađi emocionalno distanciraju. D‌jeluju hladno i nezainteresovano, pristupajući problemu sa intelektualne i gotovo naučne strane. Ne podnose emocionalne ispade i dramu. Najviše ih ljute ograničenost, predrasude i nepravda. Pomirićete se ako im pristupite racionalno, bez suza, i apelujete na njihove više ideale.

Ribe

Ribe su najosjetljiviji znak i svađu doživljavaju kao lični napad. Njihova reakcija često uključuje suze i preuzimanje uloge žrtve. Izbjegavaju direktnu konfrontaciju i mogu biti pasivno-agresivne. Okidač za njihovu tugu je grubost i suočavanje sa surovom stvarnošću. Pomirenje zahtijeva empatiju, nježne riječi i iskreno izvinjenje koje će zaliječiti njihova povrijeđena osjećanja.

Bez obzira na to da li ste glasni Ovan ili tihi Škorpija, razumijevanje astroloških stilova svađanja može nam pomoći da bolje komuniciramo i lakše pronađemo put do pomirenja. Uostalom, malo zvjezdane mudrosti nikada nije na odmet u rješavanju zemaljskih problema.