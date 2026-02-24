Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

Godinama ce trebinjski turistički vodiči bore sa nelojalnom konkurencijom. Česta je pojava da u hladu stogodišnjih platana sretnu strane kolege koje dovode turiste, vode ih kroz grad i pričaju o znamenitostima juga, bez licence Republike Srpske.

Time krše zakon, kaže Tamara Kurteš, licencirani turistički vodič u Trebinju.

"Oni imaju male slušalice i mikrofon i ponaša se kao da je običan turista, a priča priču o Trebinju. To vrijeđa čovjeka, vrijeđa nas turističke radnike, koji što učili, koji pokazujemo ljudima sve znamenitosti ovoga grada, istoriju, kulturu i pričamo sa ljubavlju", ispričala je turistički vodič Tamara Kurteš.

Istu muku muči i Vladimir Čerečina. Pred kamerom ATV-a priča svoje iskustvo sa stranim kolegom.

"Par godina za redom su bile grupe iz Zapadne Evrope koje je vodila jedna albanska agencija i njuhovi vodiči su ovdje pričali. Ja sam prišao jednom, koji je govorio na francuskom jeziku i pitao ga da li je pošteno, on je samo pobjegao. Dosta je grupo da mi kao vodiči prilazimo njima", priznao je turistički vodič Vladimir Čerečina.

Kontrolu bi, po zakonu, trebalo da vrši inspekcija. Međutim, turističkog inspektora u Trebinju nema. Nadzor je u nadležnosti gradskog tržišnog inspektora. Svjesni su problema i u trebinjskoj Turističkog organizaciji. Kažu da strani turistički vodiči zanemaruju propise, vrlo često se i ogluše na njihova upozorenja. Bilo je pokušaja da se nađe rešenje, ali neuspješno.

"Turistička organizacija nema ingerencije i modalitet kažnjavanja sve ostaje na apelu i dobroj volji,a često se oni ogluše na te naše apele. Imali smo i prijava, zovemo tržišnog inspektora, ali oni imaju svoj neki drugačiji opseg djelovanja i širi dijapazon, tako da možda i fizički ne mogu da se pojave u datom momentu i da reaguju po prijavi", naglasio je portparol TO Trebinje Nikola Kokić.

Zakon je jasan. Usluge turističkog vođenja u Republici Srpskoj mogu obavljati samo licencirani vodiči, sa odobrenjem resornog Ministarstva. Takvih u Srpskoj ima oko 130, kaže Marko Radić. Zato su strani vodiči dužni da angažuju lokalnog turističkog vodiča.

"Svi ostali rade nelegalno, zato naravno postoje kazne. Kao što postoje određene kazne i za one koji imaju licencu ovdje, ali u određenom momentu rade u sivoj zoni ili kao neko ko nema ugovor sa agencijom ili ko ne radi kao samostalni preduzetnik. I jedni i drugi su u kršenju zakona", izjavio je rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić.

Da strani vodiči krše zakon, Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske. ATV-u odgovaraju da je u planu novi zakon o turizmu, koji će preciznije definisati zakonske norme kojima će se stranim agencijama propisati obaveza angažmana lokalnog turističkog vodiča prilikom realizacije posjete. Kažu da će se ovaj prijedlog zakona pred poslanicima naći u aprilu ove godine.