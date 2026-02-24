Logo
Large banner

Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

Autor:

Teodora Bjelogrlić

24.02.2026

19:40

Komentari:

0
Туристи у Требињу
Foto: ATV

Godinama ce trebinjski turistički vodiči bore sa nelojalnom konkurencijom. Česta je pojava da u hladu stogodišnjih platana sretnu strane kolege koje dovode turiste, vode ih kroz grad i pričaju o znamenitostima juga, bez licence Republike Srpske.

Time krše zakon, kaže Tamara Kurteš, licencirani turistički vodič u Trebinju.

"Oni imaju male slušalice i mikrofon i ponaša se kao da je običan turista, a priča priču o Trebinju. To vrijeđa čovjeka, vrijeđa nas turističke radnike, koji što učili, koji pokazujemo ljudima sve znamenitosti ovoga grada, istoriju, kulturu i pričamo sa ljubavlju", ispričala je turistički vodič Tamara Kurteš.

Istu muku muči i Vladimir Čerečina. Pred kamerom ATV-a priča svoje iskustvo sa stranim kolegom.

"Par godina za redom su bile grupe iz Zapadne Evrope koje je vodila jedna albanska agencija i njuhovi vodiči su ovdje pričali. Ja sam prišao jednom, koji je govorio na francuskom jeziku i pitao ga da li je pošteno, on je samo pobjegao. Dosta je grupo da mi kao vodiči prilazimo njima", priznao je turistički vodič Vladimir Čerečina.

Kontrolu bi, po zakonu, trebalo da vrši inspekcija. Međutim, turističkog inspektora u Trebinju nema. Nadzor je u nadležnosti gradskog tržišnog inspektora. Svjesni su problema i u trebinjskoj Turističkog organizaciji. Kažu da strani turistički vodiči zanemaruju propise, vrlo često se i ogluše na njihova upozorenja. Bilo je pokušaja da se nađe rešenje, ali neuspješno.

"Turistička organizacija nema ingerencije i modalitet kažnjavanja sve ostaje na apelu i dobroj volji,a često se oni ogluše na te naše apele. Imali smo i prijava, zovemo tržišnog inspektora, ali oni imaju svoj neki drugačiji opseg djelovanja i širi dijapazon, tako da možda i fizički ne mogu da se pojave u datom momentu i da reaguju po prijavi", naglasio je portparol TO Trebinje Nikola Kokić.

Zakon je jasan. Usluge turističkog vođenja u Republici Srpskoj mogu obavljati samo licencirani vodiči, sa odobrenjem resornog Ministarstva. Takvih u Srpskoj ima oko 130, kaže Marko Radić. Zato su strani vodiči dužni da angažuju lokalnog turističkog vodiča.

"Svi ostali rade nelegalno, zato naravno postoje kazne. Kao što postoje određene kazne i za one koji imaju licencu ovdje, ali u određenom momentu rade u sivoj zoni ili kao neko ko nema ugovor sa agencijom ili ko ne radi kao samostalni preduzetnik. I jedni i drugi su u kršenju zakona", izjavio je rukovodilac Sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić.

Da strani vodiči krše zakon, Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske. ATV-u odgovaraju da je u planu novi zakon o turizmu, koji će preciznije definisati zakonske norme kojima će se stranim agencijama propisati obaveza angažmana lokalnog turističkog vodiča prilikom realizacije posjete. Kažu da će se ovaj prijedlog zakona pred poslanicima naći u aprilu ove godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

Turizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

Zdravlje

Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

41 min

0
Припрема земљишта за прољећну сјетву

Društvo

Kako pravilno pripremiti zemljište za bolji rod?

46 min

0
Обућар за машином, радник, занатлија

Ekonomija

Izvoznici izgubili stotine hiljada maraka, novi tarifni udar u najavi

58 min

0
Јасна порука из Српске: Захтјев за оцјену уставности Владе - недопустив

Republika Srpska

Jasna poruka iz Srpske: Zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade - nedopustiv

1 h

0

Više iz rubrike

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić poručio Stanivukoviću: Umjesto tramvaja, bolje razmišljati o zaobilaznici

4 h

0
Дојаве о бомбама у сарајевским школама поново узнемириле ученике и родитеље

Gradovi i opštine

Dojave o bombama u sarajevskim školama ponovo uznemirile učenike i roditelje

1 d

0
Колики је приход од паркинга у Приједору?

Gradovi i opštine

Koliki je prihod od parkinga u Prijedoru?

1 d

0
Требиње, камера

Gradovi i opštine

Sve više neodgovornih vozača na jugu Srpske

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

19

54

Hercegovci rijetka vrsta u Vladi Republike Srpske

19

49

Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

19

40

Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

19

37

Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner