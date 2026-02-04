Logo
Ovih 6 rasa pasa koje ćete uništiti ako ih ostavite same

Izvor:

Informer

04.02.2026

09:16

Ових 6 раса паса које ћете уништити ако их оставите саме
Foto: Unsplash

Psi ne podnose lako razdvojenost od svojih vlasnika i mogu čak doživjeti pravi oblik depresije zbog usamljenosti, a posebno se ističe šest rasa.

Naravno, svaki pas je različit. Neki bolje podnose samoću, ali nijedna rasa ne voli da bude sama duže vrijeme. Zato je važno dobro razmisliti prije nego što odlučite da u dom uvedete psa, imajući u vidu i njegove emocionalne potrebe.

Veterinari ističu šest rasa najviše pate kada ostanu same.

Čivava

Mala, ali vrlo energična, čivava je pas koji voli stalnu pažnju. Vlasnici je često tretiraju kao svoje "dijete", a ona uživa u zajedničkim šetnjama i maženju.

Međutim, kada ostane sama na duži period, anksioznost može da se pretvori u agresivno ili destruktivno ponašanje.

Pudla

Poznata je po prijateljskom i privrženom karakteru. Pudle se snažno vezuju za svoje vlasnike i uživaju u svakom trenutku provedenom s njima. Ipak, njihova duboka privrženost može postati problem ako ostanu same, lako razvijaju anksioznost odvajanja.

Kada su predugo bez društva, mogu pokazivati destruktivno ponašanje i napraviti pravu "pometnju" u domu, iako to nikada ne rade iz loše namjere.

Bišon

Ovaj paperjasti mališan poznat je po svom nežnom i privrženom karakteru. Bišoni žude za pažnjom svojih vlasnika i uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno.

Kada ostanu sami na duži period, lako mogu razviti anksioznost, što se ponekad ispoljava kroz nervozno ili destruktivno ponašanje.

Maltezer

Mali, ali šarmantan maltezer često se tretira kao pravo "porodično dijete" i brzo se navikava da bude u centru pažnje. Zbog toga teško podnosi samoću - može postati tužan, ogorčen, pa čak i ljubomoran ako ga ostavite same na duži period.

Njegova potreba za bliskošću i interakcijom čini ga idealnim saputnikom za one koji mu mogu pružiti mnogo pažnje.

Francuski buldog

Ovaj mali, simpatični pas više uživa u maženju i bliskosti sa vlasnikom nego u velikim fizičkim aktivnostima. Francuski buldog je izrazito vezan za ljudsko društvo i može pokazivati ljubomoru kada pažnja vlasnika nije usmjerena na njega.

Samoća mu je izuzetno teška, on jednostavno ne voli da bude sam i najbolje funkcioniše u domu gde je stalno okružen pažnjom i ljubavlju.

Pomeranac

Pomjeranci su mali, živahni psi koji izuzetno teško podnose samoću. Ako postoji nešto što mrze više od kupanja, to je biti ostavljen sam.

Oni se snažno vežu za svoje vlasnike, a kada moraju da provedu vrijeme sami ili sa nepoznatom osobom koja ih čuva, mogu postati anksiozni, nervozni, pa čak i pokazivati agresivno ponašanje, prenosi Informer.

