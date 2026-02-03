Provjerite pasoše: Ovaj detalj vam može napraviti ogromne probleme

Mnogi putnici pažljivo provjeravaju datum isteka svojih pasoša, ali postoji još jedan, manje poznat detalj koji vam može ozbiljno poremetiti planove.

Osim ograničenja prtljaga i zabranjenih predmeta, važno je osigurati da putna isprava ispunjava sve uslove zemlje u koju putujete.

Jedan od tih uslova odnosi se na broj praznih stranica u pasošu. Ako ih nema dovoljno, mogli biste ostati na aerodromu.

Iako je većini poznato da pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca nakon planiranog povratka, mnogi ne znaju da ukrcaj na let može biti odbijen ako nema dovoljno mjesta za ulazne i izlazne pečate.

"Danas smo trebali letjeti za Kambodžu, ali se ispostavilo da Džordž nema dovoljno praznih stranica u pasošu", ispričala je putna influenserka pod nazivom @remoteroams na TikToku u nedavnom videu.

Brojne zemlje, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju da putnici imaju između dvije i četiri prazne stranice za vize ili pečate. Zbog toga neke aviokompanije mogu odbiti ukrcavanje.

Namibija ima najstrože zahtjeve

Namibija zahtijeva čak šest praznih stranica, jer njihov ulazni pečat zauzima gotovo cijelu stranicu, a dodatna se može koristiti za eventualno produženje boravka.

Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej, Južnoafrička Republika i Madagaskar zahtijevaju tri ili više praznih stranica, dok su za Bahame, Kubu, Kinu, Singapur i Indiju dovoljne dvije.

Na šta još trebate obratiti pažnju

Osim praznih stranica, pasoš ne smije biti oštećen. To uključuje tragove vode, plijesan, mrlje, poderotine, neslužbene oznake, nedostajuće stranice ili oštećen čip.

Ime na avionskoj karti mora se u potpunosti podudarati s imenom u pasošu.

Greške u unosu ili korištenje starog prezimena mogu izazvati probleme prilikom prijave.

Takođe je važno provjeriti da li vam je potrebna viza ili elektronsko odobrenje putovanja (ETA), jer mnoge zemlje to zahtijevaju prije dolaska, uz plaćanje manje naknade.

Iskustva putnika koji su ostali bez pečata

Mnogi putnici su na društvenim mrežama podijelili vlastita iskustva kada ih je ovaj zahtjev iznenadio.

Vlogerka Hejls, koja je posjetila više od 40 zemalja, morala je hitno zatražiti novu putovnicu u američkoj ambasadi u Irskoj, nakon što su je evropski granični službenici upozorili da neće moći nastaviti putovanje bez novog dokumenta.

Srećom, uspjela je dobiti termin u posljednji trenutak.

Zbog ovakvih situacija, stručnjaci preporučuju da prije svakog putovanja u pasošu imate najmanje dvije prazne stranice.

Evropa uskoro bez pečata

Jedna dobra vijest za putnike unutar Evrope jeste da se ručno pečatiranje pasoša postepeno ukida.

Evropska unija uvela je Sistem ulaska/izlaska (EES), digitalni sistem koji evidentira biometrijske podatke te datume ulaska i izlaska državljana zemalja izvan EU, podsjeća "Indeks".

Ručno pečatiranje biće zamijenjeno digitalnim zapisima. Očekuje se da će sistem do aprila 2026. godine biti u potpunosti implementiran u svih 29 zemalja Šengena.

Ipak, većina zemalja izvan Evrope i dalje koristi klasične pečate, pa je preporučljivo provjeriti njihove uslove prije putovanja.