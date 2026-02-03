Logo
Large banner

Ovako ćete bez muke da uklonite panj iz dvorišta

Izvor:

Blic

03.02.2026

10:28

Komentari:

0
Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Panj nasred dvorišta ili travnjaka često je sitnica koja vremenom preraste u veliki problem.

Kosačica zapinje, teren je neravan, a iz panja stalno izbijaju novi izdanci. Umjesto teških mašina, bagera i drobilica, postoji jednostavna i provjerena metoda koju koriste vrtlari – bušenje rupa u panju i dodavanje gorke, ili Epsom soli.

Ova tehnika ne uklanja panj preko noći, ali pametno ubrzava prirodan proces propadanja, tako da se panj vremenom osuši, oslabi i na kraju lako ukloni bez velikog haosa u dvorištu.

Zašto panj ne treba ignorisati

Kada posiječemo drvo, priča se ne završava rezom. Panj i korijenje još neko vrijeme ostaju "živi sistem" u zemlji. Iz njih mogu nicati novi izdanci koji crpe vodu i hranljive materije iz tla, a oko panja se zemlja često zbija i postaje neravna. Na travnjaku to znači slabiji rast trave, češće sušenje ljeti i stalne probleme prilikom košenja ili okopavanja.

Lisice

Region

Uhapšen načelnik granične policije: Pisao sebi prekovremene sate

Ručno vađenje panja često je pravi mali građevinski poduhvat – korijenje je duboko, drvo tvrdo, a pristup otežan, naročito u manjim dvorištima ili blizu ograde. Zato se u praksi sve češće kombinuje mehanički pristup sa metodama koje postepeno ubrzavaju truljenje drveta.

Bušenje rupa i Epsom so – šta se zapravo dešava u drvetu

Epsom so, odnosno magnezijum-sulfat, u vrtlarstvu se često koristi zbog svog efekta dehidratacije. Ona vezuje vodu i pomaže da se drvo polako isuši. Kada se panj prosuši, njegovo tkivo postaje krhkije, a ivice se lakše odvajaju alatom.

Ključ je u strpljenju – ovd‌je se ne radi o "čaroliji preko noći". Realni rokovi mjere se mjesecima, a ne ned‌jeljama. Brzina propadanja zavisi od veličine panja, vrste drveta i uslova u kojima se nalazi, poput izloženosti suncu i drenaže tla.

Prema savjetima stručnjaka, hemijski tretmani mogu ubrzati razgradnju drveta za oko 20 do 30 odsto. Još bolji efekat postiže se kada se istovremeno omogući prirodno truljenje – povećanjem površine, prisustvom vlage, vazduha i azota, čime se vrijeme čekanja može skratiti i do 50 odsto.

Važno upozorenje za vrt i dvorište

Stručne savjetodavne službe naglašavaju da hemijska sredstva ne treba doživljavati kao brzo rješenje. Iako soli mogu ubrzati raspadanje, one mogu negativno uticati na mikroorganizme koji prirodno razgrađuju drvo. Zbog toga se savjetuje umjerena upotreba i kombinovanje sa prirodnim metodama.

U istom kontekstu često se pominje i kalijum-nitrat, poznat kao salitra, koji takođe "izvlači" vodu iz panja. Međutim, on se često povezuje sa kasnijim paljenjem panja, što u dvorištu nosi ozbiljne bezbjednosne rizike i ne preporučuje se.

Kako izgleda pametan pristup uklanjanju panja

Cilj ove metode nije da se panj "utopi" hemijom, već da se postepeno isuši i oslabi, kako bi se kasnije mogao lako razlomiti i izvaditi u komadima. Uz malo strpljenja, rezultat je dvorište bez panja, bez teške mehanizacije i bez oštećenja travnjaka.

Za mnoge vlasnike kuća i vikendica, upravo zato je ova metoda postala isprobano i provjereno rješenje – jednostavno, pristupačno i dovoljno efikasno da panj s vremenom potpuno nestane iz vrta, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi:

dvoriste

Drvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација

Region

Uhapšen načelnik granične policije: Pisao sebi prekovremene sate

35 min

0
Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

Srbija

Nakon decenija čekanja gradi se most preko Čemernice

38 min

0
Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

Scena

Od Miljane Kulić ni traga ni glasa: Marija otkrila da li je njena kćerka na psihijatriji

39 min

0
Стефан Папић чека изручење Белгији

Hronika

Stefan Papić čeka izručenje Belgiji

48 min

0

Više iz rubrike

Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Savjeti

Uveče ubacite ovo u rernu, a ujutru će biti blistava bez imalo ribanja

1 h

0
Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

Savjeti

Ovako možete da otkrijete da li pijete lažnu kafu

20 h

0
Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

Savjeti

Trik iskusnih domaćica: Evo zašto je dobro držati sunđer u zamrzivaču

22 h

0
Стари обичај за новац: Урадите ово и новчаник вам неће бити празан

Savjeti

Stari običaj za novac: Uradite ovo i novčanik vam neće biti prazan

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner