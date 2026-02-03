Ovako ćete bez muke da uklonite panj iz dvorišta

Panj nasred dvorišta ili travnjaka često je sitnica koja vremenom preraste u veliki problem.

Kosačica zapinje, teren je neravan, a iz panja stalno izbijaju novi izdanci. Umjesto teških mašina, bagera i drobilica, postoji jednostavna i provjerena metoda koju koriste vrtlari – bušenje rupa u panju i dodavanje gorke, ili Epsom soli.

Ova tehnika ne uklanja panj preko noći, ali pametno ubrzava prirodan proces propadanja, tako da se panj vremenom osuši, oslabi i na kraju lako ukloni bez velikog haosa u dvorištu.

Zašto panj ne treba ignorisati

Kada posiječemo drvo, priča se ne završava rezom. Panj i korijenje još neko vrijeme ostaju "živi sistem" u zemlji. Iz njih mogu nicati novi izdanci koji crpe vodu i hranljive materije iz tla, a oko panja se zemlja često zbija i postaje neravna. Na travnjaku to znači slabiji rast trave, češće sušenje ljeti i stalne probleme prilikom košenja ili okopavanja.

Region Uhapšen načelnik granične policije: Pisao sebi prekovremene sate

Ručno vađenje panja često je pravi mali građevinski poduhvat – korijenje je duboko, drvo tvrdo, a pristup otežan, naročito u manjim dvorištima ili blizu ograde. Zato se u praksi sve češće kombinuje mehanički pristup sa metodama koje postepeno ubrzavaju truljenje drveta.

Bušenje rupa i Epsom so – šta se zapravo dešava u drvetu

Epsom so, odnosno magnezijum-sulfat, u vrtlarstvu se često koristi zbog svog efekta dehidratacije. Ona vezuje vodu i pomaže da se drvo polako isuši. Kada se panj prosuši, njegovo tkivo postaje krhkije, a ivice se lakše odvajaju alatom.

Ključ je u strpljenju – ovd‌je se ne radi o "čaroliji preko noći". Realni rokovi mjere se mjesecima, a ne ned‌jeljama. Brzina propadanja zavisi od veličine panja, vrste drveta i uslova u kojima se nalazi, poput izloženosti suncu i drenaže tla.

Prema savjetima stručnjaka, hemijski tretmani mogu ubrzati razgradnju drveta za oko 20 do 30 odsto. Još bolji efekat postiže se kada se istovremeno omogući prirodno truljenje – povećanjem površine, prisustvom vlage, vazduha i azota, čime se vrijeme čekanja može skratiti i do 50 odsto.

Važno upozorenje za vrt i dvorište

Stručne savjetodavne službe naglašavaju da hemijska sredstva ne treba doživljavati kao brzo rješenje. Iako soli mogu ubrzati raspadanje, one mogu negativno uticati na mikroorganizme koji prirodno razgrađuju drvo. Zbog toga se savjetuje umjerena upotreba i kombinovanje sa prirodnim metodama.

U istom kontekstu često se pominje i kalijum-nitrat, poznat kao salitra, koji takođe "izvlači" vodu iz panja. Međutim, on se često povezuje sa kasnijim paljenjem panja, što u dvorištu nosi ozbiljne bezbjednosne rizike i ne preporučuje se.

Kako izgleda pametan pristup uklanjanju panja

Cilj ove metode nije da se panj "utopi" hemijom, već da se postepeno isuši i oslabi, kako bi se kasnije mogao lako razlomiti i izvaditi u komadima. Uz malo strpljenja, rezultat je dvorište bez panja, bez teške mehanizacije i bez oštećenja travnjaka.

Za mnoge vlasnike kuća i vikendica, upravo zato je ova metoda postala isprobano i provjereno rješenje – jednostavno, pristupačno i dovoljno efikasno da panj s vremenom potpuno nestane iz vrta, prenosi Blic.