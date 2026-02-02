Logo
Trik iskusnih domaćica: Evo zašto je dobro držati sunđer u zamrzivaču

Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу
Foto: Pixabay/tomekwalecki

Kuhinjski sunđer odavno nije samo alat za pranje sudova. Sve češće se koristi kao praktično kućno pomagalo za rješavanje sitnih, ali upornih problema.

Jedan od takvih trikova vezan je za zamrzivač, mjesto gdje se višak vlage s vremenom pretvara u led i domaćicama donosi nepotrebnu gnjavažu.

Običan sunđer za sudove može pomoći da se smanji led u zamrzivaču i produži vrijeme između odmrzavanja. Saznajte kako ovaj jednostavan trik funkcioniše i zašto ga sve više ljudi koristi.

Problem viška vlage u zamrzivaču

U zamrzivaču se stalno stvara kondenzacija. Ona nastaje zbog razlike u temperaturi, čestog otvaranja vrata i namirnica koje se čuvaju bez ambalaže. Ta vlaga se postepeno pretvara u naslage leda, zbog kojih uređaj radi slabije, troši više energije i mora češće da se odmrzava.

Običan kuhinjski sunđer može da upije vlagu zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi. Ako stavite po jedan suv sunđer u svaku fioku zamrzivača, on će početi da skuplja višak kondenzata. Zamrzivač će raditi kao i inače, ali će nivo vlage unutra biti primetno manji.

Mala navika donosi veliku razliku

Kada je vlage manje, led se sporije stvara, zidovi i posude duže ostaju čisti, a potreba za odmrzavanjem zamrzivača se značajno smanjuje. Sunđer ne utiče na hranu i ne ometa cirkulaciju vazduha. Važno je samo da povremeno provjerite njegovo stanje i zamijenite ga kada se natopi.

Ovaj trik ne zahtjeva nikakva posebna sredstva ni vještine. Dovoljan je jedan sunđer da poboljša mikroklimu u zamrzivaču i učini njegovo korišćenje jednostavnijim i praktičnijim. Ponekad se upravo najjednostavnija rješenja pokažu kao najefikasnija.

