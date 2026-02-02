Logo
Uređaji koji vam prazne novčanike: Ovo su najveći "potrošači" struje u vašem domu

02.02.2026

10:13

Komentari:

0
Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому
Foto: Unsplash

Među najvažnijim pitanjima koja muče građane tokom hladnih dana su: koliko troše klima-uređaji, grijalice, TA peći i koje energetski efikasne alternative mogu smanjiti ove troškove.

Energetski stručnjak Jovan Vujasinović, ističe ključne informacije o potrošnji i efikasnim rješenjima za zimske mjesece. U domaćinstvima, grijalice i TA peći predstavljaju najveće potrošače električne energije tokom zime.

Vujasinović objašnjava da su ovo uređaji sa vrlo niskim stepenom energetske efikasnosti. Klasifikovani su kao uređaji koji troše mnogo energije u odnosu na količinu toplote koju pružaju.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Bijeljinac uhapšen zbog krađe goriva sa kamiona na pumpi u Zvorniku

Grijalice, koje se često koriste kao brzi način grijanja malih prostorija, troše značajnu količinu struje, a u istoj kategoriji su i TA peći, koje ipak imaju prednost u odnosu na grijalice jer troše energiju noću u jeftinijoj tarifi. Na drugoj strani, klima-uređaji predstavljaju efikasniju alternativu, posebno one sa inverterima.

Klima sa inverterom je u suštini toplotna pumpa vazduh. Takve toplotne pumpe su već efikasne, ali su još bolji izbor toplotne pumpe vazduh–voda i voda–voda. Prema riječima Jovana Vujasinovića, toplotne pumpe su najefikasniji sistemi za grijanje i mogu značajno smanjiti potrošnju energije, uz obezbjeđivanje optimalnih uslova za grijanje.

Međutim, najefikasniji način za smanjenje računa za struju i postizanje energetske efikasnosti jeste ugradnja solarnih panela.Vujasinović naglašava da su solarni paneli ključni za dugoročne uštede. Kada domaćinstva proizvode sopstvenu električnu energiju, oni se stavljaju u poziciju da drastično smanje svoje mjesečne račune za struju – čak do 70%.

Jedan od ključnih faktora u promovisanju energetske efikasnosti je postojanje subvencija za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava. Ovo uključuje subvencionisanje ugradnje toplotnih pumpi, solarnih panela, kao i zamjene stolarije i izolacija objekata, što sve doprinosi smanjenju potrošnje energije i povećanju komfora u domovima, piše Mondo.

Kroz ovakve subvencije, građani mogu da postignu značajne uštede, a u isto vrijeme da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova. Vujasinović takođe ističe da je energetska nezavisnost jedan od glavnih razloga zašto bi domaćinstva trebalo da investiraju u toplotne pumpe i solarne panele.

