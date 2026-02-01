Ove biljke najbolje upijaju vlagu: Idealne su za kupatilo

Izvor:
Magazin novosti
01.02.2026
15:23

Pronalaženje prave biljke za svaku sobu u kući nije jednostavan zadatak. Bez obzira koliko su lijepe, ne možemo da biramo biljke samo na osnovu estetske vrijednosti, takođe treba da uzmemo u obzir različite uslove koji će omogućiti biljci da napreduje.
Nivoi vlažnosti, svjetlosni uslovi i potrebe za zalivanjem, su visoko na toj listi. Upravo to otežava pronalaženje savršene biljke za vaše kupatilo, koje može imati prekomjernu vlagu.
Postavljanje bostonske paprati može značajno da smanji nivo vlage, stvarajući ugodnije okruženje. Obezbijedite što je moguće više vlažnosti i pažljivo pratite tlo kako biste osigurali da biljke ostanu konstantno vlažne.
Engleski bršljan je jednostavan za njegu i sposoban da uspijeva u toplim, vlažnim okruženjima. Ova biljka je „oznata po svojoj lozici i elegantnom lišću. Aktivno upija vlagu, pomaže u borbi protiv vlage i zauzvrat smanjuje rizik od rasta buđi.
Ova biljka ima bujno zeleno lišće i upadljive bijele cvjetove, koji ostavljaju utisak u svakoj prostoriji. Pored toga ima veliku funkciju kada je u pitanju poboljšanje kvaliteta vazduha.
