Ovo je osumnjičeni za ubistvo Bakića: Slikao se sa mudžahedinima, opsjednut ''pucačinom''

Aleksandar D. (35) uhapšen je 26. januara u Beogradu zbog sumnje da je ubio Živka Bakića Žiću (43), a kako njegovi drugovi iz rodnog mjesta Žitorađe kažu, još kao dijete je bio opsjednut igricama popularne ''pucačine''. Sada se prvi put pojavila njegova fotografija na kojoj se vidi da je izblajhan, ošišan na kratko i ceo istetoviran, a na jednoj strani piše ''odanost''.

Ističu da je Aleksandar D. kao dijete odlično igrao poznatu igricu ''kanter strajk'', kao i da je jedno vrijeme bio na ratištu u Ukrajini, o čemu se već pisalo.

"Živio je na relaciji Žitorađa-Beograd, jer mu je otac odavde, a majka mu je Beograđanka. Jeste, da kažem, bio problematičan od malih nogu, volio je da se bije i ostalo, ali nikada ne bih rekao da ću ovo čuti za njega. Znam da je bio na ratištu u Ukrajini i da je bio dobrovoljac na ruskoj strani. Vidio sam i njegove slike sa nekim ekstremistima, mudžahedinima, šta li su", kaže Žitorađanin koji Aleksandra D. poznaje od djetinjstva za Kurir i dodajde da su ga u školi zvali Japanac:

"Zsmo ga Japanac jer ima kose oči, a "kanter strajk" je bio njegov život u to vrijeme. Bio je odličan u toj igrici i po čitav dan je igrao, kao da je bio opsjednut. Mislim da je možda i to uticalo na njega, da postane to što je postao .

Prijatelj Aleksandra D. kaže da ga je u Žitorađi posljednji put vidio pre šest godina.

"Ranije je bio znatno mršaviji, ali na posljednjim fotografijama koje sam vidio se baš razvio. Kažem, nisam ga vidio sigurno posljednjih šest godina", priča poznanik uhapšenog za ubistvo Živka Bakića.

Drugi ističu da nije kao mlađi bio posebno društven, svi su ga znali, ali nije imao puno prijatelja.

Podsjetimo, Živko Bakić je ubijen u šumi u blizini kuće u Sopotu u kojoj je izdržavao kaznu uz elektronski nadzor. Vjeruje se da ga je ubica namamio, pucao mu najprije u noge da ga onesposobi, a onda mu pucao dva puta u glavu.

Aleksandaru D. je poslije salušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu određen jednomjesečni pritvor.