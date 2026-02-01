Logo
Природни лијек за прехладу од само два састојка: Неопходан је током зиме

Б92

01.02.2026

15:10

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Стари/нови тренд изазвао је помаму на ТикТоку, а многи људи се куну у његове благодети током хладнијих мјесеци.

Иако бројним интернетским здравственим трендовима треба приступити са скептицизмом, један природни лијек за прехладу који је већ неколико сезона у тренду на друштвеним мрежама, заправо је добио подршку здравствених стручњака.

Мина Костић и Каспер

Сцена

Мина испратила Каспера у Америку

Помама за ферментисаним медом и бијелим луком захватила је ТикТок прошле зиме, а утицајни људи за здравље су је промовисали као дио својих рутина за превенцију сезонских болести.

Риса Фомачан, здравствени специјалиста у Лендису, заговарала је овај домаћи лијек, називајући га неопходним зимским здравственим помагалом.

"И бијели лук и мед имају доказане користи током цијеле године, али посебно могу подржати наше здравље зими. Бијели лук је богат пробиотским инсулинским влакнима, која подржавају здравље цријева и вјерује се да имају антимикробна и антивирусна својства за борбу против болести и ублажавање симптома прехладе".

novac evri

Свијет

Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

"Мед, богат антиоксидансима попут флавоноида и полифенола, помаже у уравнотежењу имуног система и одбрани од болести".

Иако обје компоненте већ посједују бројне здравствене предности, оно што ову формулу чини посебно изванредном јесте то што подлијеже ферментацији. Ферментисана храна такође обезбјеђује пробиотике за побољшање здравља цријева.

Процес ферментације може учинити бијели лук сварљивијим за тијело, омогућавајући његовим минералима и витаминима да се лакше апсорбују.

Ипак, ова метода значи да може бити потребно мјесец дана или дуже да се третман припреми за конзумацију.

Александар Д.

Хроника

Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''

Рецепт за ферментисани бијели лук и мед захтијева неколико једноставних састојака: једну или двије главице бијелог лука и теглу органског меда. Кључно је користити мед и бијели лук без адитива, а да лук буде без оштећења, јер би то могло ометати успјешну ферментацију.

Према једном рецепту, прво треба згњечити лук равном страном ножа прије него што их ољуштите како бисте ослободили алицин - жућкасту течност која бијелом луку даје карактеристичан мирис и има антиинфламаторна и антибактеријска својства.

Други рецепти предлажу употребу цијелих ченоваа или чак боцкање чачкалицама како би се испустио алицин. Без обзира на изабрану методу, напуните теглу бијелим луком (око двије трећине), а онда сипати мед, али не до врха (током феремнтације могло би да дође до "експлозије".

pupovacc

Регион

У току је истрага о томе ко је пријетио Пуповцу смрћу

Неки такође препоручују отварање поклопца да би се испустио ваздух једном дневно. Смјеса би требало да буде спремна за отприлике четири до шест недјеља.

Иако су неки корисници друштвених мрежа признали да укус и арома могу бити помало непријатни, препорука је да се узима по кашичица сваког дана - самостално или може да се дода у чајеве, кафу, па чак да се корсти као прелив или сос преко сланих јела како би се прикрио мирис и укус

Прехлада

med

bijeli luk

