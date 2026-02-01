Logo
Пијани мушкарац демолирао кафић, па пријетио дјевојци да ће је убити

Извор:

Телеграф

01.02.2026

16:16

Пијани мушкарац демолирао кафић, па пријетио дјевојци да ће је убити
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Београдска полиција ухапсила је у суботу мушкарца Н. Ј. (34) због сумње да је у једном угоститељском објекту у Земуну изазвао инцидент, а потом пријетио својој партнерки смрћу.

Како сазнаје ''Tелеграф.рс'', драма се догодила у Улици Сервантесова када је Н. Ј. у видно алкохолисаном стању, након жучне свађе са дјевојком В. М., почео неконтролисано да ломи чаше и преврће столове по објекту. Да ствар буде гора, он је својој дјевојци пријетио да ће је убити.

доктор-љекар-стетоскоп

Регион

Лажни доктор преварио мушкарца и узео му хиљаде евра

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, а осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати.

Против њега је поднијета кривична пријава за кривично дјело Угрожавање сигурности.

