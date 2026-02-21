Logo
Problem u raketi za let oko Mjeseca: Upitno lansiranje sa astronautima u martu

21.02.2026

18:45

Foto: Tanjug/AP/John Raoux

Nasa je saopštila da je uočila problem sa protokom helijuma u raketi za let oko Mjeseca, što je ugrozilo planirano lansiranje sa astronautima u martu.

Za lansiranje je potreban stabilan protok helijuma, prenio je AP.

“Ovo će gotovo sigurno uticati na prozor za lansiranje u martu”, navela je Nasa u saopštenju.

Ovaj problem nije povezan sa curenjem vodoničnog goriva koje je pokvarilo generalnu probu odbrojavanja rakete SLS ranije ovog mjeseca.

Nasa je saopštila da sprovodi pregled podataka i da se priprema, ako to bude potrebno, da vrati raketu visine 98 metara u hangar na popravku u Svemirskom centru “Kenedi”, na Floridi.

Moguće je da se radovi obave i na lansirnoj rampi, a agencija je saopštila da se inženjeri pripremaju za obje opcije.

Lansiranje misije “Artemis dva” za let oko Mjeseca planirano je za 6. mart.

Četiri astronauta sinoć su otišla u karantin na 14 dana, koji je obavezan radi izbjegavanja klica.

NASA

