U Topoli potvrđena afrička kuga svinja

Izvor:

SRNA

21.02.2026

20:20

У Тополи потврђена афричка куга свиња
Foto: ATV

Afrička kuga svinja potvrđena je na području opštine Topola, a oblast u poluprečniku od tri kilometra proglašena je zaraženim područjem, saopšteno je iz Uprave za vaterinu pri Ministarstvu poljoprivrede Srbije.

Zaražena zona obuhvata naseljena mesta Jelenac, Maskar i Belosavci, objavljeno je na sajtu opštine Topola.

- Veterinarske službe su u saradnji sa opštinom Topola preduzele sve neophodne mjere po nalogu nadležnih republičkih institucija - navodi se u saopštenju.

Na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere radi preventivnog djelovanja i sprečavanja eventualnog širenja zaraze.

- Veterinarske službe obilaze domaćinstva koja mogu biti potencijalno ugrožena i mještanima pružaju potrebne informacije u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom - ističe se u saopštenju opštine Topola.

Afrička kuga svinja virusna je zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja nije opasna za ljude i druge životinje, ne spada u zoonoze tako da se ni na koji način ne može prenijeti na čovjeka i ugroziti njegovo zdravlje.

Topola

Afrička kuga svinja

