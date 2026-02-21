U Topoli potvrđena afrička kuga svinja

Izvor:
SRNA
21.02.2026
20:20
Komentari:0
Afrička kuga svinja potvrđena je na području opštine Topola, a oblast u poluprečniku od tri kilometra proglašena je zaraženim područjem, saopšteno je iz Uprave za vaterinu pri Ministarstvu poljoprivrede Srbije.
Zaražena zona obuhvata naseljena mesta Jelenac, Maskar i Belosavci, objavljeno je na sajtu opštine Topola.
- Veterinarske službe su u saradnji sa opštinom Topola preduzele sve neophodne mjere po nalogu nadležnih republičkih institucija - navodi se u saopštenju.
Na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere radi preventivnog djelovanja i sprečavanja eventualnog širenja zaraze.
- Veterinarske službe obilaze domaćinstva koja mogu biti potencijalno ugrožena i mještanima pružaju potrebne informacije u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom - ističe se u saopštenju opštine Topola.
Afrička kuga svinja virusna je zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja nije opasna za ljude i druge životinje, ne spada u zoonoze tako da se ni na koji način ne može prenijeti na čovjeka i ugroziti njegovo zdravlje.
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
5 h0
Srbija
11 h0