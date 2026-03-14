Raketa pogodila američku ambasadu u Bagdadu

U sinoćnjem napadu raketa je pogodila heliodrom na krovu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu u trenutku dok milicije podržane od Irana pojačavaju napade.

Prema navodima dvojice iračkih bezbjednosnih zvaničnika, projektil je pogodio heliodrom unutar kompleksa ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu.

Snimci koje je objavljuju lokalni korisnici X-a prikazuju dim koji se u subotu ujutro uzdiže iznad prostranog kompleksa ambasade.

U napadu je pogođen i teško oštećen sistem C-RAM za odbranu od raketa i dronova, a koji se nalazio na krovu zgrade ambasade.

Napad se dogodio nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila da se američki avion za dopunu goriva srušio iznad zapadnog Iraka u četvrtak, pri čemu je poginulo svih šest članova posade.

Bezbjednosni zvaničnici su za agenciju Frans pres rekli da je projektil pogodio krug ambasade nakon što je prošao kroz Zelenu zonu, snažno utvrđeni dio središta Bagdada u kojem se nalaze institucije iračke vlade i brojne strane ambasade. Drugi izvor je za AFP izjavio da je dron gađao jednu diplomatsku misiju.

Dan prije napada ambasada je ponovo izdala upozorenje četvrtog nivoa za Irak zbog ranijih napada koje su Iran i njemu bliske milicije izveli protiv američkih državljana, interesa i infrastrukture, upozoravajući da Iran "može nastaviti da ih gađa".