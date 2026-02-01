Ubacite suv peškir u punu mašinu za sušenje veša i bićete oduševljeni rezultatima

Logo
Izvor:

Krstarica

01.02.2026

18:53

Убаците сув пешкир у пуну машину за сушење веша и бићете одушевљени резултатима
Foto: Pexels

Svi želimo da nam veš bude što prije suv nakon pranja, naročito tokom zimskih dana, kada je sušenje veša prava noćna mora. Međutim, na internetu je mnoštvo korisnih savjeta i trikova, a upravo jedan takav odnosi se na pranje i sušenje veša.

Kad god vam se učini da vas sa svih strana spopadaju trikovi za lakši život u kući, ne zaboravite da bi neki od njih zaista mogao da vam promijeni život.

Jedan od takvih savjeta mogao bi biti onaj koji se odnosi na pranje i sušenje veša, posebno jer znamo da nam je svima u interesu da nam veš bude što brže suv.

Australijanka Šenon Laš, ekspertkinja u kućnim poslovima, više puta je uspjela da pomogne ljudima širom svijeta svojim neobičnim i dovitljivim savjetima u vezi s običnim kućnim poslovima.

Jedan od saveta koji je naišao na oduševljenje jeste brži način za sušenje veša. Trik oduzima dvije sekunde, a daje nevjerovatne rezultate.

Njen trik za brže sušenje postao je uistinu viralan. Šenon objašnjava da je najefikasnija metoda da u mašinu za sušenje punu mokrog veša stavite i jedan suvi peškir. Ona tvrdi da će se tako mokra odjeća osušiti tri puta brže, a ujedno ćete potrošiti i manje struje.

Efikasnost trika potvrdili i drugi

I korisnik TikToka Piter Volš podijelio je ovaj jednostavan savjet koji, prema njegovim riječima, može dvostruko smanjiti vrijeme sušenja u mašini za sušenje veša. On dodaje da ovaj trik pomaže, jer peškir upija višak vlage i poboljšava cirkulaciju vazduha u uređaju.

Prema iskustvima korisnika, rezultati su vidljivi već nakon kratkog vremena. Neki tvrde da su primjetili značajnu razliku već nakon 15 minuta sušenja. Drugi ističu da ovu metodu koriste godinama, posebno kod manjih količina veša. Savjetuje se i dodatno centrifugiranje težih komada odjeće prije sušenja.

Brojni komentari na društvenim mrežama potvrđuju efikasnost ovog trika. Korisnici navode da će ubuduće primjenjivati ovu metodu pri svakom pranju. Takođe se nadaju manjoj potrošnji energije i kraćem vremenu sušenja.

Jednostavan dodatak poput suvog peškira tako bi mogao postati mali, ali koristan saveznik u zimskim kućnim poslovima.

