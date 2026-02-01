Logo
Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

01.02.2026

18:39

Фото: cottonbro studio/Pexels

Бруталан физички напад на 22-годишњег држављанина Данске у аустријском мјесту Зелл ам Зиллер у Тиролу спријечио је 30-годишњи пролазник из Босне и Херцеговине, саопштила је полиција.

Напад се догодио у ноћи с четвртка на петак око 23 сата у близини спортског центра, када су двојица засад непознатих мушкараца више пута снажно ударала младића по глави. Пролазник из Босне и Херцеговине случајно је наишао на мјесто догађаја, физички отјерао нападаче и одмах обавијестио хитне службе.

Кум

Занимљивости

Заљубљен сам у куму: Марко шокирао питањем свештенику

Жртва је у нападу задобила повреде главе и руке, али одбила је помоћ љекара на мјесту догађаја. Нападачи су побјегли у непознатом смјеру и за њима се још увијек трага.

Полиција је објавила опис осумњичених. Један мушкарац висок је око 170 центиметара, носио је плаву скијашку јакну, имао је истакнуту браду изнад горње усне, остатак тродневне браде и кратку тамну косу. Други мушкарац висок је око 180 центиметара, носио је зелену или црну скијашку јакну, црне хлаче и црне ципеле.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: Најновији документи о Епстајну ме ослобађају оптужби

Аустријска полиција позвала је свједоке, а посебно двије жене које су наводно видјеле напад, да се јаве полицији, пише Кроатив.

