Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

Бруталан физички напад на 22-годишњег држављанина Данске у аустријском мјесту Зелл ам Зиллер у Тиролу спријечио је 30-годишњи пролазник из Босне и Херцеговине, саопштила је полиција.
Напад се догодио у ноћи с четвртка на петак око 23 сата у близини спортског центра, када су двојица засад непознатих мушкараца више пута снажно ударала младића по глави. Пролазник из Босне и Херцеговине случајно је наишао на мјесто догађаја, физички отјерао нападаче и одмах обавијестио хитне службе.
Жртва је у нападу задобила повреде главе и руке, али одбила је помоћ љекара на мјесту догађаја. Нападачи су побјегли у непознатом смјеру и за њима се још увијек трага.
Полиција је објавила опис осумњичених. Један мушкарац висок је око 170 центиметара, носио је плаву скијашку јакну, имао је истакнуту браду изнад горње усне, остатак тродневне браде и кратку тамну косу. Други мушкарац висок је око 180 центиметара, носио је зелену или црну скијашку јакну, црне хлаче и црне ципеле.
Аустријска полиција позвала је свједоке, а посебно двије жене које су наводно видјеле напад, да се јаве полицији, пише Кроатив.
