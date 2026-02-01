Активности на Сунцу могу да изазову магнетне олује на Земљи

01.02.2026
Брзи раст активне области на Сунцу могао би да доведе до појаве магнетних олуја на Земљи, саопштила је данас Лабораторија за соларну астрономију Института за космичка истраживања Руске академије наука (ИКИ РАН).
Како се наводи, активни центар на Сунцу расте изузетно брзо и интензивно пуни соларну корону (спољни дио атмосфере звијезда) енергијом, коју она потом ослобађа кроз снажне ерупције, преноси агенција РИА Новости.
Научници истичу да се прогноза соларне активности своди на питање када ће престати раст ове активне групе.
"Ако се то не догоди до сутра, од друге половине сутрашњег дана ерупције које се овде јављају могле би већ да утичу на Земљу", наведено је у објави на Телеграм-каналу лабораторије.
Према ријечима стручњака, за сада не постоји прецизна прогноза, јер није могуће да се утврдити шта се дешава на дубини од 100 до 200 хиљада километара испод соларне површине.
Лабораторија је саопштила и да је на Сунцу забиљежена друга ерупција максималног интензитета класе X од почетка године.
Током њеног врхунца достигла је ниво X1.04.
Истог дана регистроване су и четири ерупције класе Ц и седам снажних ерупција класе М.
Прва ерупција класе X у 2026. години забиљежена је 18. јануара.
Соларне ерупције се, према јачини рендгенског зрачења, дијеле на пет класа - А, B, C, M и X.
Оне могу да изазову магнетне олује на Земљи, које доводе до поремећаја у раду енергетских система и утичу на миграционе путеве птица и животиња.
