Kina predstavlja Luanijao - superoružje u koje Zapad sumnja

Stručnjaci ga vide više kao naučnu fantastiku i psihološko ratovanje, nego kao realan projekat naoružanja do 2040. godine.

Leteći nosač aviona, veći od bilo kojeg današnjeg ratnog broda i teži od supertankera: kineski "Luanijao" trebalo bi kao svemirsko superoružje da utiče na rat budućnosti – ali stručnjaci u tome prije svega vide visokotehnološki teatar sa političkom porukom.

Posezanje za zvijezdama: Kineska "Nebeska vrata"

Kina planira razvoj integrisanog sistem vazdušne i svemirske odbrane pod nazivom "Nantijanmen" (Nebeska vrata).

Srce sistema je leteći nosač "Luanijao", dug 242 metra, širok 684 metara i navodno težak do 120.000 tona. S njegove palube trebalo bi da polijeću bespilotni svemirski lovci – takozvani "Sjuanu" – koji bi ispaljivali hipersonične rakete i napadali ciljeve u atmosferi i orbiti.

"Kina je u svemiru već odavno na drugom mjestu – iza Sjedinjenih Dražva, ali znatno ispred Evrope", kaže za DV ekspert za bezbjednost u svemiru Juliana Zis iz njemačke Fondacije za nauku i politiku (SWP). Peking je "uložio ekstremno mnogo novca", svemir je stvar prestiža i "izuzetno je važan za vojne sposobnosti", kaže ona.

Svojom masom, planirani svemirski nosač nadmašio bi i najveće postojeće nosače za oko 20 procenata. Po dužini bi bio kraći, ali po rasponu krila znatno širi od klasičnog pomorskog nosača aviona. Trenutno najveći postojeći nosač aviona, američki "Ju-Es-Es Džerald Ar Ford", dug je oko 337 metara i širok 78. Teži, uključujući gorivo, posadu i opremu, oko 100.000 tona.

Otprilike petominutni prilog na kineskoj državnoj televiziji CCTV prikazuje najavljeni nosač kao foto-realistični 3D-model koji lebdi iznad Zemlje, izbacuje svemirske mlaznjake i u svemiru ispaljuje oružje. Dijelovi snimka kruže, između ostalog, i na Jutjubu (s mogućnošću uključivanja engleskih titlova).

Zašto stručnjaci sumnjaju u svemirski nosač

Tehnički gledano, koncept je daleko izvan onoga što bi današnje rakete mogle da odnesu u orbitu. Čak i ako bi modularna gradnja u orbiti bila zamisliva, ostaju neriješeni ključni problemi: snabdijevanje energijom, pogon, hlađenje, zaštita od svemirskog otpada – i prije svega troškovi. Svemirski nosač od 120.000 tona bio bi zato potpuno van svake realne nosivosti današnjih lansirnih sistema poput rakete Staršip američke kompanije Spejsiks.

Njemački diplomata i analitičar za svemir Hajnrih Kreft smatra da je projekat "iz današnje perspektive potpuno nerealan" – ali ga ipak vidi u dugoročnoj razvojnoj liniji: "Mnogo toga što je prije 20 ili 30 godina bilo naučna fantastika danas je stvarnost", podsjeća Kreft za DV.

Kina se time uključuje u trku koju podstiču i osobe poput Ilona Maska ili Džefa Bezosa s vizijama naseljavanja Mjeseca i Marsa.

Odvraćanje najavom svemirskog nosača

I analize bliske SAD vide "Luanijao" manje kao plan za izgradnju, a više kao strateški signal. Magazin "Nešnal Interest" donosi tekst pod naslovom: "Peking želi da vjerujete da gradi leteće nosače aviona".

U članku se ocenjuje da Kina želi da ostatak svijeta povjeruje u to superoružje, nezavisno od toga hoće li ono biti izrađeno. Vizija "briše granicu između naučne fantastike i vojne stvarnosti" i trebalo bi da uznemiri Zapad, piše magazin.

Za analitičara Krefta najava djeluje kao ciljana poruka u nadmetanju sa SAD – i to u sjenci sukoba oko Tajvana. On podsjeća na čitav niz spektakularnih kineskih najava "superoružja" – od navodno ultimativnog oružja za lov na podmornice, do svemirskih sistema – koje zapadni stručnjaci redovno ocenjuju kao "nerealne", ali su jasno zamišljene kao deo svojevrsne prijeteće kulise.

Odgovor SAD: Šta "Luanijao" ima s trkom u svemiru

Njemački ekspert Zis svrstava kineski projekat u bezbjednosno-politički kontekst: na takve projekte se gleda "prije svega kroz prizmu odvraćanja" – riječ je o tome da se "pokaže snaga i projektuje moć preko različitih dimenzija".

Istovremeno, ona prezentaciju tumači kao odgovor na američke planove raketne odbrane u svemiru.

"Zlatna kupola" (Golden Dom) koju planira predsjednik Donald Tramp, trebalo bi da SAD zaštititi od svih vrsta projektila višeslojnim mrežama kopnenih i pomorskih presretačkih raketa, radarskih sistema i eventualno svemirskih presretača – što je projekat koji stručnjaci takođe smatraju tehnički izuzetno ambicioznim i strateški osjetljivim.

Ali za uvjerljivo odvraćanje presudna je prije svega vjerodostojnost, naglašava Zis:

"Sasvim je drugo pitanje u kojoj je mjeri tako ambiciozan i preveliki projekat poput ovog svemirskog nosača zaista vjerodostojan."

Upravo u toj sivoj zoni "Luanijao" razvija svoj efekat – kao prenaduvana prijeteća kulisa od koje ima političke koristi već i prije nego što se igdje ugradi ijedan komad metala.

Kreft projekat naziva "besmislicom, psihološkim ratovanjem" – ali istovremeno upozorava da se on ne smije potcijeniti. Kina, kako upozorava Kreft, radi "na svim mogućim budućim projektima i zamislivim sistemima naoružanja". Recimo na području lasera – i čini se da je Peking tu "ispred svih drugih".