Ženi usadili pogrešan embrion: Rodila dijete koje biološki nije njihovo

Bračni par iz američke savezne dražve Floride podnio je tužbu protiv klinike za vantjelesnu oplodnju (VTO) nekoliko nedjelja nakon što je žena rodila bebu za koju se, prema navodima iz tužbe, ispostavilo da nije njihovo biološko dijete.

Stiven Mils i Tifani Skor navode da je u decembru rođena “zdrava i lijepa djevojčica”, ali da su, budući da su oboje bjelci, posumnjali u moguću grešku klinike nakon što su primjetili da je dijete tamnije puti.

Genetsko testiranje potom je, navodi Foks njuz, pokazalo da dijete nije biološki njihovo, proizlazi iz sudskih dokumenata.

U tužbi se tvrdi da je Centar za plodnost u Orlandu greškom usadio pogrešan embrion u matericu Tifani Skor, i to pet godina nakon što je par u toj klinici zamrznuo svoje embrione.

Par u tužbi izražava i zabrinutost da je neko drugi mogao da dobije jedan ili više njihovih embriona i da trenutno očekuje ili već odgaja njihovo biološko dijete.

Navodi se i da su bezuspješno tražili od klinike pomoć kako bi se dijete koje je Skor rodila povezalo sa biološkim roditeljima, kao i informacije o sudbini njihovih zamrznutih embriona.

Tužbom se, između ostalog, zahtjeva da klinika snosi troškove genetskog testiranja djece rođene u posljednjih pet godina, čiji su roditelji koristili usluge te ustanove.

U dokumentima se ističe da su roditelji tokom trudnoće razvili snažnu emotivnu vezu sa djetetom, ali da smatraju da bi, iz pravnih i moralnih razloga, dijete trebalo da bude vraćeno biološkim roditeljima, ukoliko su oni sposobni i spremni da preuzmu staranje.

Na hitnom ročištu advokati obje strane naveli su da je klinika načelno pristala na sprovođenje genetskih testiranja.

Međutim, pravni zastupnik klinike Frensis Pirs Treći upozorio je na pitanja privatnosti i naveo da bi pacijenti morali da daju saglasnost za testiranje.