Logo
Large banner

Ženi usadili pogrešan embrion: Rodila dijete koje biološki nije njihovo

Izvor:

Tanjug

01.02.2026

18:09

Komentari:

0
Замијењен ембрион у болници
Foto: YouTube/Screenshot/Fox News Clips

Bračni par iz američke savezne dražve Floride podnio je tužbu protiv klinike za vantjelesnu oplodnju (VTO) nekoliko nedjelja nakon što je žena rodila bebu za koju se, prema navodima iz tužbe, ispostavilo da nije njihovo biološko dijete.

Stiven Mils i Tifani Skor navode da je u decembru rođena “zdrava i lijepa djevojčica”, ali da su, budući da su oboje bjelci, posumnjali u moguću grešku klinike nakon što su primjetili da je dijete tamnije puti.

Сергеј Шојгу

Svijet

Šojgu: Zapad želi da unese razdor između Moskve i Pekinga

Genetsko testiranje potom je, navodi Foks njuz, pokazalo da dijete nije biološki njihovo, proizlazi iz sudskih dokumenata.

U tužbi se tvrdi da je Centar za plodnost u Orlandu greškom usadio pogrešan embrion u matericu Tifani Skor, i to pet godina nakon što je par u toj klinici zamrznuo svoje embrione.

Par u tužbi izražava i zabrinutost da je neko drugi mogao da dobije jedan ili više njihovih embriona i da trenutno očekuje ili već odgaja njihovo biološko dijete.

vatra pozar

Hronika

Htio da spasi kuću od požara, pa zapalio suprugu i sebe

Navodi se i da su bezuspješno tražili od klinike pomoć kako bi se dijete koje je Skor rodila povezalo sa biološkim roditeljima, kao i informacije o sudbini njihovih zamrznutih embriona.

Tužbom se, između ostalog, zahtjeva da klinika snosi troškove genetskog testiranja djece rođene u posljednjih pet godina, čiji su roditelji koristili usluge te ustanove.

U dokumentima se ističe da su roditelji tokom trudnoće razvili snažnu emotivnu vezu sa djetetom, ali da smatraju da bi, iz pravnih i moralnih razloga, dijete trebalo da bude vraćeno biološkim roditeljima, ukoliko su oni sposobni i spremni da preuzmu staranje.

melina dzinovic

Scena

Melina upoznala Đinu sa vjerenikom milionerom

Na hitnom ročištu advokati obje strane naveli su da je klinika načelno pristala na sprovođenje genetskih testiranja.

Međutim, pravni zastupnik klinike Frensis Pirs Treći upozorio je na pitanja privatnosti i naveo da bi pacijenti morali da daju saglasnost za testiranje.

Podijeli:

Tagovi:

embrion

vantjelesna oplodnja

Florida

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Scena

Ove naše pjevačice su završile samo osnovnu školu

6 h

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Svijet

Ukrajinci htjeli da prisile Mađara da ratuje za njih - on umro tokom mobilizacije

6 h

0
Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Nauka i tehnologija

Stiže nam jezivi Dan 'Q': Pripreme već moraju početi

6 h

0
Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Ovo je najsrećniji dan u februaru za svaki horoskopski znak: Zabilježite ga odmah

6 h

0

Više iz rubrike

Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Svijet

Šojgu: Zapad želi da unese razdor između Moskve i Pekinga

5 h

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Svijet

Ukrajinci htjeli da prisile Mađara da ratuje za njih - on umro tokom mobilizacije

6 h

0
Пљачка златаре у Лондону

Svijet

Filmska pljačka usred dana: Lopovi razbili izlog, radnici ih udarali i pokušavali spasiti nakit

6 h

0
Песков: Није успјело, мржња је преовладала

Svijet

Peskov: Nije uspjelo, mržnja je preovladala

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner