Ove naše pjevačice su završile samo osnovnu školu

Nije tajna da dosta poznatih ličnosti nema fakultetsku diplomu, ali mnogi od njih nemaju ni diplomu iz srednje škole.

Aleksandra Prijović

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda, Aleksandra Prijović našla se na listi koleginica sa osnovnom školom.

Ona je počela sa pjevačkom karijerom kao veoma mlada, a kao učenica srednje škole pojavila se u takmičenju "Zvezde Granda".

To Aleksandru nije spriječilo da ostvari zavidnu muzičku karijeru.

Kada je karijera krenula uzlaznom putanjom, Aleksandra je prešla na vanredno školovanje, da bi ga na kraju potpuno zapostavila. Aleksandra je bila solidna učenica, ali je više zanimalo pjevanje od škole.

Edita Aradinović

Edita Aradinović prvi put se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda", a potom se proslavila i kao članica grupe "Ministarke".

Iako ima uspješnu karijeru i neosporan muzički talenat, škola joj nije išla od ruke. Pohađala je tehničku školu za dizajn kože, ali je put odveo na drugu stranu.

Severina

Severina je jedna od pjevačica koje su završile samo osnovnu školu. Ona je upisala srednju muzičku školu u Splitu, ali ju je brzo napustila, tako da ni ona ima samo osnovno obrazovanje.

Verica Šerifović

Legenda narodne muzike, Verica Šerifović, napustila je školu da bi se posvetila muzičkoj karijeri.

Dok je pohađala Prvu kragujevačku gimnaziju, nastupala je sa svojim rođakom gd‌je je gostovala širom bivše Jugoslavije, pa samim tim nije imala dovoljno vremena da se posveti obrazovanju. Iako je bila dobar đak, prekinula je školovanje.

Dara Bubamara

Pjevačica Dara Bubamara aktuelna članica žirija "Zvezde Granda" još u osnovnoj školi pokazala je interesovanje za muziku i glumu.

Učlanila se u hor sa 11 godina gd‌je je počela da učestvuje u manifestacijama kao što je "Muzički tobogan" gd‌je je pjevala i imitirala poznate ličnosti. Toliko je voljela pjevanje da je morala da žrtvuje redovno školovanje. Pjevačica je vanredno završila srednju saobraćajnu školu.

Zlata Petrović

Zlata Petrović ranije je otkrila da nije pročitala nijednu knjigu. Ona je kao veoma mlada započela karijeru sa svojom majkom. Ona ima samo osnovnu školu, jer je njen život imao drugi pravac.

"Nisam jurila diplomu mladosti i nisam pogrešila", rekla je jednom prilikom Zlata Petrović.

Vesna Zmijanac

Vesna Zmijanac vlasnica je mnogo hitova. Osnovnu školu je završila u Kraljevu, ali potom je završila i daktilografski kurs.

Činjenica je da su sve pjevačice koje su započele karijeru mlade zapostavile školu, pa i Vesna Zmijanac koja je natjerala svoju ćerku da prvo završi fakultet, pa onda da se posveti pjevanju, prenosi Grand.