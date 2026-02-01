Logo
Filmska pljačka usred dana: Lopovi razbili izlog, radnici ih udarali i pokušavali spasiti nakit

Agencije

01.02.2026

16:48

Пљачка златаре у Лондону
Foto: YouTube/Screenshot/TRT Balkan BHSC

Snimak pljačke u londonskoj četvrti Ričmond postao je vrlo brzo hit na društvenim mrežama. Dvojica maskiranih muškaraca su u subotu prijepodne, pred očima šokiranih prolaznika, čekićem razbila izlog porodične zlatare i odnijela vrijedan nakit.

Incident se dogodio oko 10:30 sati. Na snimku se vidi jedan maskirani muškarac kako s velikim čekićem prilazi izlogu zlatare "Gregory & Co", dok drugi stoji u pripravnosti s torbom. Ulicom su ubrzo počeli odjekivati glasni udarci dok je pljačkaš svom snagom udarao po staklu.

Većina svjedoka ostala je u šoku, nesposobna da reaguje, dok je najmanje jedna osoba pribrano snimila cijeli događaj mobilnim telefonom.

Jedan od očevidaca opisao je scenu za britanski The Daily Mail.

"Ta dva tipa su se pojavila niotkud s velikim čekićem i torbom. Onda su počeli razbijati prozor zlatare", kazao je.

Iako je laminirano sigurnosno staklo nakratko pružilo otpor, lopov s fantomkom na glavi fokusirao je udarce u jednu tačku sve dok barijera nije popustila. Nakon što je djelimično odgurnuo razbijeno staklo, njegov saučesnik se bacio na plijen, trpajući nakit u pripremljenu plavu torbu.

Snimak otkriva i dramu koja se odvijala unutar radnje. Jedan od zaposlenika pokušao je odbraniti imovinu udarajući ruku lopova predmetom koji je ličio na kutiju, ali to nije zaustavilo pljačku. Drugi radnik zlatare očajnički je pokušavao skloniti nakit s polica brže nego što ga je kradljivac mogao dohvatiti.

Jednako brzo kako su se pojavili, dvojac je i nestao s mjesta zločina.

Londonska policija intenzivno traga za počiniocima. Za sada nije poznato kolika je ukupna vrijednost ukradene robe niti koliku su materijalnu štetu lopovi prouzrokovali.

London

pljačka

zlatara

