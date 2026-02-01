Šojgu: Zapad želi da unese razdor između Moskve i Pekinga

Izvor:
Zapad želi da unese razdor u strateško partnerstvo Rusije i Kine, ali to neće uspjeti, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.
- Zapad danonoćno sanja o tome kako da napravi razdor u strateškom partnerstvu naših država. Želim još jednom da naglasim da Moskva i Peking neće sjediti skrštenih ruku i tolerisati tako nešto - rekao je Šojgu.
On je dodao da zemlje Zapada po pravilu svoje postupke opravdavaju navodnom prijetnjom iz Rusije i Kine.
Šojgu je danas doputovao u Kinu na razgovore sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem.
