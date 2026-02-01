Logo
Šojgu: Zapad želi da unese razdor između Moskve i Pekinga

Izvor:

SRNA

01.02.2026

17:55

Komentari:

0
Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Zapad želi da unese razdor u strateško partnerstvo Rusije i Kine, ali to neće uspjeti, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.

- Zapad danonoćno sanja o tome kako da napravi razdor u strateškom partnerstvu naših država. Želim još jednom da naglasim da Moskva i Peking neće sjediti skrštenih ruku i tolerisati tako nešto - rekao je Šojgu.

vatra pozar

Hronika

Htio da spasi kuću od požara, pa zapalio suprugu i sebe

On je dodao da zemlje Zapada po pravilu svoje postupke opravdavaju navodnom prijetnjom iz Rusije i Kine.

Šojgu je danas doputovao u Kinu na razgovore sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem.

Sergej Šojgu

Komentari (0)
