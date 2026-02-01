Logo
Large banner

Stiže nam jezivi Dan 'Q': Pripreme već moraju početi

Izvor:

ATV

01.02.2026

17:37

Komentari:

0
Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Stručnjaci za kibernetičku bezbjednost upozoravaju na moguću buduću tehnološku prekretnicu poznatu kao “Dan Q”, kada bi kvantni računari mogli postati sposobni razbiti postojeće oblike digitalne enkripcije.

Time bi bila ugrožena sigurnost finansijskih transakcija, vojnih komunikacija i privatnih podataka koji nisu zaštićeni postkvantnom kriptografijom.

edita aradinovic screenshot instagram

Scena

Edita Aradinović progovorila o drugom stanju

Dan Q ne označava isključivo neki konkretan datum, već trenutak kada kvantna tehnologija počinje predstavljati stvarnu prijetnju digitalnoj sigurnosti. Procjene o tome kada bi se to moglo dogoditi znatno se razlikuju.

Dok neki stručnjaci smatraju da bi se rizik mogao pojaviti već za dvije godine, drugi vjeruju da takvi kompjuteri neće postojati još decenijama.

Uprkos različitim procjenama, svi se slažu da pripreme moraju započeti odmah, piše "Dejli Mejl".

"Pripreme moraju početi već danas"

Za razliku od klasičnih računala koja koriste bitove, kvantni kompjuteri rade s kubitima koji mogu biti u više stanja istovremeno, što im omogava rješavanje izuzetno složenih problema znatno brže. Upravo bi se ta snaga mogla iskoristiti za razbijanje enkripcije koja danas štiti globalne digitalne sisteme.

Dr Kloi Martindejl sa Univerziteta u Bristolu procjenjuje da bi Dan Q mogao nastupiti u sljedećih dvije do 20 godina te upozorava na strategiju “prikupi sada, dešifruj kasnije”, u kojoj se šifrirani podaci prikupljaju danas kako bi se razbili u budućnosti.

radnici gradiliste radnik

Region

Izuzetno značajne promjene za bh. radnike u Sloveniji

"Vlada ili firma s dovoljno snažnim kvantnim računarom mogla bi dešifrovati te izmijeniti sve što se šalje internetom bilo gdje u svijetu", kaže ona.

Neki stručnjaci upozoravaju da bi prijetnja mogla postati stvarna već u sljedećih pet do deset godina.

Džejson Soroko iz kompanije "Sektigo" ističe:

"Najveća zabluda je da se to nikada neće dogoditi i da kvantni kompjuteri nikada neće biti prijetnja”.

Dodaje da bi takav tehnološki proboj vjerovatno ostao državna tajna.

Vlade već planiraju prelaz na sigurnije sisteme enkripcije. Britanski Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost cilja na završetak tog procesa do 2035, dok američki NIST preporučuje rok do 2030, što pokazuje neusklađenost procjena.

илу-вјеридба-прстен-07122025

Ljubav i seks

Potpuno neobično mjesto za vjeridbu: Sudbonosno ''da'' izgovorila na deponiji

Sa druge strane, dio znanstvenika smatra da se opasnost preuveličava.

Dr Damiano Abram sa Univerziteta u Edinburgu ističe da bi mogla postojati i fizička granica veličine stabilnih kvantnih računara te da Dan Q možda nikada neće nastupiti.

Uprkos toj neizvjesnosti, stručnjaci zaključuju da je mogući rizik dovoljno velik te da bi se postkvantna kriptografija morala početi uvoditi već danas.

Podijeli:

Tagovi:

kompjuter

računar

Dan Q

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Nauka i tehnologija

Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

1 d

0
Прождрљива врста извршила инвазију на Јадран

Nauka i tehnologija

Proždrljiva vrsta izvršila invaziju na Jadran

2 d

0
Туристи преварени вјештачком интелигенцијом, тражили непостојеће атракције

Nauka i tehnologija

Turisti prevareni vještačkom inteligencijom, tražili nepostojeće atrakcije

2 d

0
Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

Zabrinjavajuće: Mladi se emocionalno povezuju sa likovima koje stvara vještačka inteligencija

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner