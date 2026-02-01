Stiže nam jezivi Dan 'Q': Pripreme već moraju početi

Stručnjaci za kibernetičku bezbjednost upozoravaju na moguću buduću tehnološku prekretnicu poznatu kao “Dan Q”, kada bi kvantni računari mogli postati sposobni razbiti postojeće oblike digitalne enkripcije.

Time bi bila ugrožena sigurnost finansijskih transakcija, vojnih komunikacija i privatnih podataka koji nisu zaštićeni postkvantnom kriptografijom.

Scena Edita Aradinović progovorila o drugom stanju

Dan Q ne označava isključivo neki konkretan datum, već trenutak kada kvantna tehnologija počinje predstavljati stvarnu prijetnju digitalnoj sigurnosti. Procjene o tome kada bi se to moglo dogoditi znatno se razlikuju.

Dok neki stručnjaci smatraju da bi se rizik mogao pojaviti već za dvije godine, drugi vjeruju da takvi kompjuteri neće postojati još decenijama.

Uprkos različitim procjenama, svi se slažu da pripreme moraju započeti odmah, piše "Dejli Mejl".

"Pripreme moraju početi već danas"

Za razliku od klasičnih računala koja koriste bitove, kvantni kompjuteri rade s kubitima koji mogu biti u više stanja istovremeno, što im omogava rješavanje izuzetno složenih problema znatno brže. Upravo bi se ta snaga mogla iskoristiti za razbijanje enkripcije koja danas štiti globalne digitalne sisteme.

Dr Kloi Martindejl sa Univerziteta u Bristolu procjenjuje da bi Dan Q mogao nastupiti u sljedećih dvije do 20 godina te upozorava na strategiju “prikupi sada, dešifruj kasnije”, u kojoj se šifrirani podaci prikupljaju danas kako bi se razbili u budućnosti.

Region Izuzetno značajne promjene za bh. radnike u Sloveniji

"Vlada ili firma s dovoljno snažnim kvantnim računarom mogla bi dešifrovati te izmijeniti sve što se šalje internetom bilo gdje u svijetu", kaže ona.

Neki stručnjaci upozoravaju da bi prijetnja mogla postati stvarna već u sljedećih pet do deset godina.

Džejson Soroko iz kompanije "Sektigo" ističe:

"Najveća zabluda je da se to nikada neće dogoditi i da kvantni kompjuteri nikada neće biti prijetnja”.

Dodaje da bi takav tehnološki proboj vjerovatno ostao državna tajna.

Vlade već planiraju prelaz na sigurnije sisteme enkripcije. Britanski Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost cilja na završetak tog procesa do 2035, dok američki NIST preporučuje rok do 2030, što pokazuje neusklađenost procjena.

Ljubav i seks Potpuno neobično mjesto za vjeridbu: Sudbonosno ''da'' izgovorila na deponiji

Sa druge strane, dio znanstvenika smatra da se opasnost preuveličava.

Dr Damiano Abram sa Univerziteta u Edinburgu ističe da bi mogla postojati i fizička granica veličine stabilnih kvantnih računara te da Dan Q možda nikada neće nastupiti.

Uprkos toj neizvjesnosti, stručnjaci zaključuju da je mogući rizik dovoljno velik te da bi se postkvantna kriptografija morala početi uvoditi već danas.